LTE-FritzBox bekommt neue Funktionen, inklusive WireGuard-Support

AVM stellt mit seinem neuen experimentellen Labor-Update für die LTE-FritzBox 6890 ab sofort neue Funktionen für das Heimnetzwerk vor. Dazu gehören Support für WireGuard VPN-Verbindungen, direkte Anbindung an MyFritzNet über USP sowie eine Anruferansage für FritzFon.

Das ist neu

Neue Funktionen und Verbesserungen in FritzOS 7.39 Internet:

Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen Direkte Anbindung an MyFritzNet über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFritzNet (nur für FritzOS-Versionen im FritzLabor)

WLAN:

In der Mesh Betriebsart als Repeater werden nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht

Telefonie:

Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

DECT/FritzFon:

Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine



Terminkalender in FritzFon

Apps:

Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFritzApp aktiviert werden

Smarthome:

Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FritzDECT 440



Szenarien einrichten und anwenden



Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FritzDECT 500



Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)



Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

USB:

Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien

AVM

Über die Neuerungen, die AVM mit FritzOS 7.50 für alle Nutzer starten will, hatten wir schon mehrfach berichtet. Derzeit befindet sich das Funktions-Update noch in der Beta-Testphase und dort kann man nun ab sofort auch als Besitzer einer FritzBox 6890 LTE teilnehmen. Wir haben die Liste aller Neuerungen, die ab sofort ausprobiert werden können, in einer Liste am Ende des Beitrags zusammengefasst. Neben neuen Funktionen gibt es vor allem eine Reihe an Verbesserungen. Dabei hat AVM jetzt die Software für das Mobilfunk-Modem überarbeitet, sodass es mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung aufwarten kann.Wann das fertige Update erwartet wird, ist noch nicht bekannt. Jetzt gibt es erst einmal mit Version 07.39-95589 für die 6890 LTE ein Beta-Update. AVM hat das neue experimentelle Labor-Update für das kommende FritzOS-Feature-Update jetzt für folgende Geräte bereitgestellt: Für die FritzBoxen 6890 LTE, 6660 Cable, 6591 Cable, 7590, 7590 AX und 7530, sowie für den FritzRepeater 2400.Die für die Geräte angepassten Downloads gibt es bei AVM auf dem FTP-Server, die Links direkt zu den benötigten Update-Paketen für die Geräte findet man auf der Labor-Übersichtsseite Wer eines der Geräte besitzt, die AVM in der Beta-Phase unterstützt, kann das Update online über die Benutzeroberfläche durchführen. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf, meldet sich mit Benutzernamen und Kennwort an und wählt "Ansicht: Erweitert" aus. Über "System / Update" kann man dann den Pfad zum Download-Paket auswählen und das Labor-Update installieren. Die neue Labor-Version enthält neben den neuen Funktionen vor allem Verbesserungen, Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen.