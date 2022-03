AVM startet Update mit neuen Funktionen für FritzApp Fon

AVM startet ein Funktions-Update für alle FritzBox-Besitzer , die die iOS-App FritzFon für das iPhone nutzen. Das Unternehmen hat neue Funktionen angekündigt, unter anderem für das Sperren und Entsperren für nicht gespeicherte Rufnummern.

iPhone als Festnetztelefon

Änderungen Version 5.1.0 Neu:

Sperren und Entsperren von nicht eingespeicherten Rufnummern in der Anrufliste



Anzeige von Faxnachrichten in der Anrufliste



Supportdaten der FRITZ!Box können mit dem Feedback zur App verschickt werden (ab FRITZ!OS 7.25)

Verbesserung:

Darstellung im Dark Mode (wenn eingestellt)



Abhören von Sprachnachrichten direkt in der Anrufliste

Kostenlos im iOS Store laden

AVM

Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue App-Version 5.1.0 herunterladen. Der Internet-Spezialist AVM hat der Anwendung jetzt eine Reihe neue Funktionen spendiert, dazu gibt es Verbesserungen. Zu den Neuerungen gehören das einfache Sperren und Entsperren von nicht eingespeicherten Rufnummern in der Anrufliste, sowie das Anzeigen von Faxnachrichten. Dazu gibt es einen verbesserten Dark Mode und eine überarbeitete Funktion zum Abhören von Sprachnachrichten direkt in der Anrufliste. Die komplette Liste der Änderungen findet ihr am Ende dieses Beitrags.Die neue FritzApp Fon-Version steht als automatisches Update und im iOS Store zum Download bereit Über die App können eingehende Anrufe angenommen werden und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 . AVM wünscht sich Feedback, damit die App auch den Kundenwünschen nach angepasst werden kann.