AVM startet Update: Verbesserung für FritzApp Fon für Android

AVM hat nach dem Funktions-Update für die FritzApp Fon für iOS-Geräte nun mit einer Aktualisierung für Android-Smartphones nachgelegt. Über neue Funktionen ist allerdings bisher nichts zu lesen, es handelt sich laut Hersteller um ein Wartungsupdate.

Das kann die Fon-App

FritzApp Fon (Android) Version 2.5.3 Detailverbesserungen / Stabilitätsverbesserungen

Das teilte der Router-Spezialist bei Twitter mit. Wer ein Android-Smartphone und eine FritzBox in Verwendung hat, sollte sich einmal das neue Update für die FritzApp Fon anschauen. Es handelt sich laut AVM um ein Wartungs-Update, mit dem zahlreiche Verbesserungen starten sollen. Einzelheiten dazu gibt es leider nicht. Die neue Version für Android trägt die Buildnummer 2.5.3. In welchen Bereichen es jetzt Optimierungen gibt, hat das Unternehmen bisher noch nicht veröffentlicht, daher gibt es auch nur sehr generelle Release-Notes mit dem Verweis auf "Detail-Verbesserungen". Sobald es dabei noch Details zu erfahren gibt, werden wir sie nachreichen. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Das Update wird von AVM für alle FritzApp Fon-Nutzer empfohlen, da mit jeder neuen Version auch sicherheitsrelevante Änderungen ausgeliefert werden. Die Aktualisierung ist ab sofort über den Play Store verfügbar und sollte daher nach und nach auch automatisch bei allen Nutzern ankommen.Um die App zu nutzen, muss man aktuell unter anderem mindestens FritzOS 7.29 installiert haben. Details dazu gibt es in der App-Beschreibung im Google Play Store Mit der App kann man als FritzBox-Nutzer ganz flexibel über das Festnetz telefonieren. Damit lässt sich im heimischen WLAN die Festnetz-Rufnummern mit dem Smartphone nutzen. Support für HD-Telefonie sorgt dabei für eine laut AVM kristallklare Sprachqualität. Bluetooth-Headsets werden für die Anwendung auch unterstützt. Der Link zu der App ist am Ende des Beitrags zu finden. AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.