Telefonie: Das Festnetz kann sich bisher überraschend stark halten

Es scheint fast so, als hätten die Deutschen im Zuge der Corona-Pandemie das Festnetz wiederentdeckt. Denn obwohl die Verbraucher nicht mehr ganz so oft zu Hause saßen, wie zu Beginn der Pandemie, wurde immer noch überraschend viel über den Hausanschluss telefoniert.

Video-Chats nicht mitgerechnet

Ganze 102 Milliarden Gesprächsminuten sind im letzten Jahr im deutschen Festnetz zusammengekommen. Das sagen die neuesten Statistiken der Bundesnetzagentur, die der Nachrichtenagentur DPA vorab vorliegen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl damit zwar um rund 2 Milliarden nach unten, blieb aber weiterhin deutlich über dem Niveau des Jahres 2019, als Corona noch keine Rolle spielte - um 8 Milliarden Minuten wurde der damalige Wert übertroffen.Eigentlich konnte man damit rechnen, dass der kurze Boom von einem ebenso schnellen Absturz abgelöst wird. Immerhin normalisierte sich das Leben vieler Menschen im letzten Jahr bereits in vielen Bereichen. Und hinzu kommt, dass unzählige Alternativen zur Verfügung stehen. Dabei ist natürlich in erster Linie der Mobilfunk zu nennen - die meisten Nutzer haben ihr Mobiltelefon ohnehin oft bei sich und können dieses häufig auch mit Telefonie-Flatrates nutzen.Hinzu kommt, dass in der Statistik auch alternative Verbindungen noch nicht mit berücksichtigt sind. Das betrifft insbesondere die zahlreichen Video-Chats, die im Zuge der Pandemie einen enormen Verbreitungs-Schub fanden - ob nun in Form von Gesprächen aus den großen Messenger-Plattformen heraus oder aber über die Kommunikations-Plattformen für den Business-Bereich.Die anhaltend hohe Zahl der Festnetz-Minuten könnte dabei durchaus auch damit zusammenhängen, dass noch immer viele Menschen im Homeoffice verblieben und hier auch mal einfach auf das Festnetz-Telefon auf dem Schreibtisch zurückgriffen. Denn dieses bietet auch in ungünstigen Situationen oft die beste Verbindungsqualität.