1&1 Versatel meldet bundesweit massive Probleme mit VoIP-Telefonie

Bei 1&1 Versatel gibt es aktuell deutschlandweit Probleme mit der Telefonie (VoIP). Gerade in den Ballungszentren häufen sich die Problemmeldungen. Das Un­ter­neh­men hat die Störung bereits bestätigt und arbeitet an einer Lösung.

"Kein Anschluss unter dieser Nummer"

Bei Twitter schrieb 1&1: "Seit heute, ca. 9 Uhr, kommt es im Netz von 1&1 Versatel bundesweit zu starken Beeinträchtigungen in der VOIP-Telefonie. Davon sind auch "Seit heute, ca. 9 Uhr, kommt es im Netz von 1&1 Versatel bundesweit zu starken Beeinträchtigungen in der VOIP-Telefonie. Davon sind auch 1&1 Kunden betroffen. Die notwendigen Entstörmaßnahmen wurden von 1&1 Versatel unverzüglich eingeleitet. Wir bitten um Entschuldigung."

Betroffen ist laut den Berichten nur Voice over IP, also Anrufe, die über die Internetverbindung aufgebaut werden sollen. Laut 1&1 Versatel kam es dabei seit heute Morgen um 9 Uhr zu massiven Problemen, die Verbindungen sind aktuell gestört. Seit dem Morgen gibt es entsprechend viele Nutzerbeschwerden in den sozialen Medien, die über den Ausfall schimpfen. Die Störung selbst liegt zwar im Netz von 1&1 Versatel begründet, betrifft aber soweit das derzeit bekannt ist, alle 1&1-Kunden, die VoIP nutzen wollen.Viele Betroffene berichten von plötzlichen Abbrüchen der Anrufe nach wenigen Sekunden, nach Läuten ohne dass man einen Anruf annehmen kann und von ähnlichen Fehlern. Nutzer bekommen zudem falsche Fehlermeldungen wie "Kein Anschluss unter dieser Nummer", obwohl die Rufnummer korrekt ist. Es heißt, dass es sowohl Probleme mit eingehenden sowie mit ausgehenden Anrufen gibt. Wie es aussieht, hat das Unternehmen das zugrunde liegende Problem erkannt und arbeitet an der Beseitigung der Störung.Über den Downdetector Allestörungen.de kann man derzeit gut erkennen, dass die gemeldeten Probleme vorrangig die Ballungsgebiete betreffen. Der Fehler tritt aber ebenso im Süden wie im Norden Deutschlands auf. 1&1 Versatel ist der Betreiber von Deutschlands größtem Glasfasernetz mit dem Fokus auf Geschäftskunden. Das Unternehmen gehört zu United Internet.