Telekom und FritzBox: Telefonieren bald mit FritzOS 7.25 unmöglich

AVM-Router sind beliebt wie kaum ein anderes Stück Netzwerk-Hardware und stehen entsprechend in vielen Haushalten. Telekom-Kunden, die eine FritzBox zum Telefonieren nutzen, sollten diese dringend aktualisieren bzw. die Versionsnummer überprüfen - sie sollte nicht 7.25 lauten.

Unverschlüsselte Übertragung

Denn das Bonner Telekommunikationsunternehmen hat auf seiner Support-Seite bekannt gegeben, dass FritzBox-Geräte mit Firmware-Version 7.25 ab dem 15. März 2022 keine Telefonie mehr unterstützen werden (via Deskmodder ). Internet wird ab diesem Zeitpunkt allerdings auch weiterhin möglich sein, schreibt die Telekom Wer auf seiner FritzBox automatische Updates aktiviert hat, der sollte bereits Firmware-Version 7.29 auf dem Gerät haben. Das dürfte auch bei den meisten Nutzern der Fall sein, sie dürften von dieser Umstellung bzw. Telefonie-Abschaltung auch nichts mitbekommen. Wer automatische Updates - aus welchen Gründen auch immer - deaktiviert hat, der kann und soll ein Online-Update oder eine manuelle Aktualisierung durchführen.Wer mit der Benutzeroberfläche der FritzBox nicht so vertraut ist, der findet die Versionsnummer unter "System", "Update" und der Registerkarte "FritzOS-Datei" - allerdings nur dann, wenn man zuvor die erweiterte Ansicht aktiviert hat.Die Telekom erläutert auch in einem kurzen Hintergrund, warum ein Upgrade auf Version 7.29 erforderlich ist: "AVM hat mit der Version 7.25 die TLS-Schnittstelle für die verschlüsselte Kommunikation verwendet. Der Medienstrom RTP wird jedoch unverschlüsselt übertragen und dies ist gemäß Sicherheitsstandards nicht zulässig." Das bedeutet übrigens auch, dass Vorgänger-Firmware-Versionen (also pre FritzOS 7.25) Telefonie weiterhin unterstützen - empfohlen ist das allerdings nicht, da man solche Geräte-Software stets auf dem neuesten Stand halten sollte.