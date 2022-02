Telekom verschenkt nach Telefonie-Ausfall ein 2 GB-Datenpaket

Die Deutsche Telekom hat sich bei seinen Kunden für die Probleme im Mobilfunknetz entschuldigt. Als kleine Wiedergutmachung soll es nun ein Extra-Datenpaket mit 2 GB LTE geben, doch es ist noch nicht ganz klar, wer von dem "Dank" nun alles profitieren kann.

Netzstörung - 2 GB als Wiedergutmachung

Das meldet Caschy in seinem Blog . Erste Telekom-Kunden haben eine Benachrichtigung von der Telekom erhalten, die auf das Problem vom 22. Februar verweist ( wir berichteten ). Ein Softwareproblem soll bei der Telekom wichtige LTE-Funktionen außer Gefecht gesetzt haben, sodass Telefonie nur mit GSM über 2G möglich war. Der Fehler ist aber mittlerweile behoben.Dabei heißt es in der jetzt versendeten Nachricht: "2 GB - unser Geschenk für Sie! Entschuldigen Sie, dass unser Netz in den letzten Tagen nicht in gewohnter Qualität zur Verfügung stand." Mit dem kleinen Daten-Paket will die Telekom also ein wenig gute Stimmung verbreiten, das dürfte vielen Nutzern zugutekommen.Kunden, die die Nachricht bereits erhalten haben, können das Daten-Extra in der MeinMagenta App oder unter pass.telekom.de aktivieren. Wie es heißt, muss man sich allerdings beeilen, denn das Daten-Geschenk soll den Nutzerberichten zufolge nur bis Ende Februar gültig sein. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt demnach schon am 28. Februar. Diese Entschuldigung sollen alle Kunden mit Laufzeit- und Prepaidverträgen erhalten, die auch Datenvolumen mit gebucht haben. Ausnahme sind Family Card Start-Kunden und ältere Mobilfunk-Tarife, die vor 2011 abgeschlossen wurden.Congstar hat bereits ähnliche Wiedergutmachungs-Nachrichten versendet und informiert auch im Forum über das Daten-Geschenk . Da heißt es: "Netzstörung - 2 GB für dich als Wiedergutmachung! Am vergangenen Dienstag gab es vermehrt Beeinträchtigungen in unserem Mobilfunknetz. Das tut uns leid und als Entschuldigung schenken wir dir 2 GB extra, die du bis zum Ende des Monats nutzen kannst." Ob nun weitere Mobilfunkmarken, die im Netz der Telekom realisiert werden, ähnliche Entschuldigungen versenden, ist noch unbekannt.