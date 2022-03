Google sponsort McLaren F1-Team: Chrome-Räder und Android-Logo

Google ist ab sofort einer der Hauptsponsoren des britischen Rennstalls McLaren und wird als solcher die Logos mehrerer Produkte äußerst prominent auf den Fahrzeugen platzieren, die in der Formal 1 und Formel E im Wettbewerb antreten.

Android-Logo wird prominent platziert

McLaren

Wie Google und McLaren jüngst verkündeten, engagiert sich der Internetkonzern jetzt als Sponsor in der Formel 1 und Formel E. Dazu beginnt man eine umfangreiche Kooperation mit McLaren, um auf diesem Weg für verschiedene eigene Produkte zu werben. Die über mehrere Jahre angelegte Zusammenarbeit mit McLaren treibt einige kuriose Blüten.So werden die Rennwagen von McLaren künftig mit einem Chrome-Branding auf den an den Rädern angebrachten Abdeckungen unterwegs sein. Dabei sieht es zumindest auf einem ersten Bild, das anlässlich der Ankündigung des Sponsoring-Deals veröffentlicht wurde, so aus, als würden die Abdeckungen leuchten, um die vier Farben des Chrome-Logos zu repräsentieren.An der Motorabdeckung hinter dem Cockpit des neue F1-Rennwagens von McLaren sitzt ab dem Beginn der Saison 2022 außerdem ein relativ großes Android-Logo an besonders prominenter Stelle. Neben dem Schriftzug des mobilen Betriebssystems wird außerdem auch das Roboter-Männchen zu sehen sein, das Google seit der Einführung von Android verwendet.Die Fahrerinnen und Fahrer der McLaren-Rennwagen werden die Logos von Googles Produkten außerdem auch auf ihren Anzügen tragen. Google will McLaren außerdem auch technologisch unter die Arme greifen. Dazu stellt man dem Team diverse 5G-fähige Android-Geräte zur Verfügung, die mit dem Chrome-Browser ausgerüstet sind, so jedenfalls der Rennstall in seiner Pressemitteilung.Dass bekannte Tech-Firmen F1-Teams sponsorn ist natürlich nichts Neues. Erst vor kurzem hatte Qualcomm verlauten lassen, dass der US-Chipgigant künftig die Fahrzeuge der Scuderia Ferrari mit einem " Snapdragon "-Logo versehen wird, um so für seine mobilen Prozessoren zu werben.