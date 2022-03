Chipkrise: Ford baut Features aus Autos aus, um doch liefern zu können

Der Automobilkonzern Ford richtet sich offenbar darauf ein, dass die Versorgung mit verschiedenen Chips in der kommenden Zeit kaum besser wird. Daher beginnt man nun mit dem Verkauf mehrerer Modelle, bei denen bestimmte Zusatz-Features wegfallen.

F-150 mit Rabatt

Als eine der ersten Serien wird der Ford Explorer ein Stück weit zurückgebaut . Hier lässt der Hersteller Chips wegfallen, mit denen Klimatisierung und Heizung im hinteren Bereich des Fahrzeugs gesteuert wurden. Offiziell sollen Käufer dann aber binnen eines Jahres die Möglichkeit erhalten, eine fehlende Platine nachgeliefert zu bekommen, damit die nächste Service-Werkstatt sie in das Fahrzeug einbaut.Die etwas abgespeckte Version, bei der die Klimatisierung und Heizung nur von den Vordersitzen aus gesteuert werden kann, soll etwas weniger Kosten. Die fraglichen Modelle will Ford auch nur vorübergehend so ausliefern, bis die Versorgung mit Chips wieder besser läuft. Wann dies allerdings der Fall sein wird, steht in den Sternen.Parallel dazu wird auch der Pick-up-Truck F-150 in abgespeckter Form ausgeliefert. In die aktuellen Modelle baut der Hersteller keine Start-Stop-Automatik mehr ein. Die Kunden erhalten stattdessen einfach einen Rabatt in Höhe von 50 Dollar und eine Nachrüstung des Features ist nicht vorgesehen.Ursprünglich hatte man vor, einige Modelle noch deutlich weitergehend zu reduzieren - und zwar so weit, dass sie noch nicht einmal ver­kehrs­tüch­tig gewesen wären. So hätte man dann in den Werken zumindest Platz geschaffen und die Autos wären bei den Händlern gestanden, wo sie darauf warten müssten, dass die Platinen mit den benötigten Controller-Chips noch nachgeliefert werden. Davon nahm Ford letztlich aber doch Abstand.Auch andere Hersteller versuchen, die Verkaufszahlen trotz fehlender Chips hochzuhalten, indem sie auf bestimmte Features verzichten. Gespart wird teils am Entertainment-Zubehör, beim Treibstoff-Management und Tesla ließ auch USB-Ports weg, als die dafür benötigten Controller knapp wurden.