Schmuggel-Ware: Tausende XFX-Grafikkarten in China beschlagnahmt

Der chinesische Zoll hat eine große Ladung Grafikkarten des Herstellers XFX beschlagnahmt. Diese wurden mit gefälschten Aufklebern versehen und als Billig-Modelle deklariert und sollten wahrscheinlich in einer Mining-Farm für Kryptowährungen landen.

Sammelpaket ohne Einzelverpackung

Pixabay

Wie die chinesische Zollbehörde mitteilte, handelte es sich bei dem Fund um insgesamt 5840 Grafikkarten, die durch den Huanggang-Hafen in Shenzen geschmuggelt werden sollten. Deren Gesamtwert belief sich dem Vernehmen nach auf über 3 Millionen Dollar und damit deutlich mehr, als in den Papieren des Herstellers deklariert war. Inwiefern das Unternehmen aber tatsächlich selbst mit in die Sache verwickelt ist, wird aktuell noch untersucht.Allerdings ist es nicht ganz abwegig, von einer Beteiligung des Herstellers auszugehen. Immerhin halten sich ohnehin Gerüchte, nach denen XFX durchaus auch mal aktuelle Top-Grafikkarten an Mining-Firmen abgibt, diese nach einiger Zeit zurücknimmt und als angeblich neue Produkte an Gamer verkauft. Dies geht aus einem Bericht der chinesischen Tech-Seite MyDrivers hervor.Dies könnte auch auf die beschlagnahmte Ladung zutreffen. Klar ist hier zumindest, dass es sich nicht um Grafikkarten handelte, die für den Einzelhandel bestimmt waren. Denn die Produkte waren nicht einzeln verpackt. Das erleichterte es, die Karten selbst mit falschen Aufklebern zu versehen und die Kisten, in die sie verpackt waren, anschließend falsch zu deklarieren.Dass XFX im Zuge der Ermittlungen selbst im Visier der Behörden steht, lässt sich allerdings vermuten. Denn die Webseite des Unternehmens war zeitweise offline und auch der firmeneigene Online-Shop ließ sich nicht mehr aufrufen. Das kann dadurch hervorgerufen werden, dass die Ermittler erst einmal alle Lieferungen unterbunden haben, um einen klaren Punkt in der Buchführung herbeizuführen, an dem sich die Geschäfte nachvollziehen lassen.