FritzOS 7.39: AVM verteilt neue Updates für FritzBox 7590 (AX) & Co.

Das Berliner IT-Unternehmen AVM stellt neue Labor-Updates des FritzOS 7.39 für seine DSL-Router FritzBox 7590 , 7590 AX und 7530 zum Download bereit. Zu den Neuheiten zählen verbesserte Smart Home-Funk­tio­nen und Bugfixes in Bezug auf die WireGuard-VPN-Nutzung.

Patch Notes für FritzOS 7.39-94931/94934/94937 im AVM-Labor

Neu - Szenarien einrichten und anwenden

Änderung - Menü "Smart Home" unterteilt in "Geräte & Gruppen", "Automatisierung" und "Bedienung"

Behoben - Die FRITZ!Box sendete eine ungültige Phase1-ID bei der VPN-Benutzereinwahl über IPSec

Behoben - Alternativ konfigurierte DNS-Server wurden bei WireGuard-VPN-Verbindungen nicht berücksichtigt

Behoben - Einrichtung einer WireGuard-Verbindung scheiterte (nur 6660, 7530)

Behoben - Waren bereits WireGuard-VPN-Verbindungen konfiguriert, konnte keine weitere WireGuard-VPN-Verbindung hinzugefügt werden

Behoben - Bei Verwendung des internen Faxgerätes nur zum Senden von Faxdokumenten wurden eingehende Rufe nicht in der Anrufliste verzeichnet

Verbesserung - Optimierungen bei der Einbindung eines Telefonbuchs im Mesh

Verbesserung - Hervorheben des eigenen Netzwerkgerätes in den Übersichten der Benutzeroberfläche

Behoben - In der "Heimnetz-Übersicht" wurden nicht alle Geräte dargestellt

Behoben - Anzeige unter "Internet / Mobilfunk" leer, wenn ein Mobilfunkstick ohne eingelegte SIM-Karte gesteckt war

Behoben - WLAN-Autokanal-Funktion lief unregelmäßig und nicht im vorgesehenen Takt

Behoben - WPS für den WLAN-Gastzugang konnte nicht über die Benutzeroberfläche aktiviert werden (7530)

Behoben - Einrichtung der FRITZ!Box als Mesh Repeater bei bestimmten Spracheinstellungen nicht möglich

Verbesserung Stabilität

Mit der Aktualisierung im Fritz-Labor wird die Software auf die Versionen FritzOS 7.39-94934 (7590 AX), -94931 (7590) und -94937 (7530) angehoben. In den Mittelpunkt stellt AVM vor allem die Möglichkeit Smart-Home-Szenarien einzurichten und anzuwenden. Somit können Lampen, Thermostate, Steckdosen und Schalter der Fritz!Dect-Baureihe noch einfacher zusammenspielen - zum Beispiel beim Verlassen oder Betreten des Hauses. Der offizielle Changelog zeigt zudem weitere Verbesserungen und Bugfixes in den Bereichen Internet, Telefonie, WLAN-Mesh und Co.Neben der üblichen Optimierung der System-Stabilität wurden diverse Probleme in Verbindung mit der VPN-Nutzung gelöst, vor allem in Hinsicht auf das erst kürzlich eingeführte WireGuard-Protokoll. Hinzu kommen unter anderem Bugfixes für die WLAN-Autokanal-Funktion, die Anzeige von Heimnetz-Geräten und die Fax-Funktion der Modelle FritzBox 7590, 7590 AX und 7530. Über das Browser-Interface der DSL-Router , bzw. für neue Labor-Nutzer per AVM-Webseite, kann die FritzOS 7.39-Beta jetzt heruntergeladen werden. Vorab empfiehlt sich ein Backup.Hinweis zu Szenarien einrichten und anwenden: Mit einfachen, vordefinierten und individuellen Szenarien lassen sich gewünschte Stimmungen erzeugen. Die zwei vordefinierten Szenarien "Haus verlassen" und "Nach Hause kommen" können mit einem Knopfdruck eingerichtet und gesteuert werden. Mit individuellen Szenarien können mehrere Geräte nach eigenen Wünschen zusammengestellt und mit einem Knopfdruck gesteuert werden.