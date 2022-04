OpenBSD 7.1: Unix-Distribution unterstützt Apple M1-Systeme

Das Open-Source-Betriebssystem OpenBSD hat ein Update erhalten. Bei OpenBSD 7.1 handelt es sich um die 52. Version der Unix-Distribution. Die Software läuft seit der Aktualisierung auf dem M1 Ultra, sodass sich das Betriebssystem fast problemlos auf Apple-Hardware nutzen lässt.

Mac OS X-Installation bleibt bestehen

OpenBSD ist für seine Quelloffenheit und seine Sicherheits-Features bekannt. Der Entwickler Theo de Raadt legt anscheinend großen Wert darauf, die Distribution auf möglichst vielen Plattformen anbieten zu können. Aktuell werden 13 verschiedene Architekturen unterstützt. The Register zufolge wurde der Support für Silicon-Macs mit OpenBSD 7.1 verbessert, sodass das Betriebssystem in der Praxis auf Apple-Geräten zum Einsatz kommen kann.Obwohl OpenBSD an sich schon vor der neuesten Aktualisierung auf M1-Chips gestartet werden konnte, wurden wichtige Treiber erst jetzt implementiert. Zuvor konnten unter anderem die Tastatur und das Touchpad einiger M1-Laptops nicht mit OpenBSD genutzt werden.Laut Heise wurde ein Großteil des für den Apple M1 benötigten Codes in Zusammenarbeit mit dem Asahi-Linux-Projekt entwickelt. So hat OpenBSD nun die Möglichkeit, den Asahi Linux Installer zu verwenden. Das Programm kann neben Arch Linux für ARM-CPUs auch eine UEFI-Umgebung auf dem Apple M1 installieren. Obwohl Linux und OpenBSD sich über die UEFI-Shell ausführen lassen, kann Windows nicht auf diesem Weg installiert werden.Da bei der Installation eine UEFI-Umgebung zum Einsatz kommt, wird die bestehende Mac OS X-Partition nicht gelöscht. Die Apple-Software wird auch dann nicht entfernt, wenn der Nutzer bei der OpenBSD-Einrichtung auswählt, dass die gesamte Festplatte für die Unix-Distribution verwendet werden soll. Während WLAN ohne Schwierigkeiten funktioniert, scheinen die Hibernation-Funktion sowie die Wiedergabe von Videos aufgrund der fehlenden GPU-Hardwarebeschleunigung noch für Probleme zu sorgen.Außerdem könnte eine komplett verschlüsselte Installation einen Fehler hervorrufen. Die Bugs sollen mit OpenBSD 7.2 behoben werden, sodass das Betriebssystem voraussichtlich ab Herbst 2022 in einer produktiven Umgebung mit M1-Chip eingesetzt werden kann.