Lost Ark: Amazon stellt neue Inhalte für das große März-Update vor

Amazon Games stellt für den März ein großes Update für sein Online-Rollenspiel Lost Ark in Aussicht. Das im westlichen Raum noch junge MMO soll in den nächsten Wochen mit der neuen Story-Episode "Kadan" und dem lang erwarteten Abgrund-Raid "Argos" bestückt werden.

Neue Story-Episode "Kadan" für Spieler ab Itemlevel 1100

Neuer Abyss Raid "Argos" für Bosskämpfe mit 8 Spielern

Amazon Games

Abseits von Server-Problemen , Warteschlangen und der Herabsetzung des Schwierigkeitsgrads gibt es für Spieler von Lost Ark auch positive Meldungen zu verzeichnen. Amazon und die Entwickler von Smilegate RPG stellen ein vergleichsweise großes März-Update in Aussicht, um die westliche Portierung des MMOs weiter an den Inhaltsstand der koreanischen Version anzugleichen. Der genaue Patch-Termin bleibt zwar weiterhin unbekannt, doch weist die soeben veröffentlichte Vorschau auf viel neuen Content hin.Casual-Spieler will Amazon vor allem mit einer neuen Storyline abholen, in der man auf neue und wiederkehrende Charaktere treffen und mehr über die "Sidereals" erfahren soll. Dabei befindet man sich auf der Suche nach Kadan, dem ersten Wächtertöter, mit dem Ziel die letzte Arche zu finden. Um die neuen Story-Inhalte spielen zu können, müssen diverse Vorquests auf dem Kontinent Yorn (Let There Be Light), der Whispering Islet (Start of Our Story) und der neuen Illusion Bamboo Island (End of the Trials) absolviert werden. Inklusive der weiteren Insel Isteri werden die Inhalte für Spieler ab Itemlevel 1100 empfohlen.Zur größten Neuheit im westlichen Raum gehören die Abgrund-Schlachtzüge (engl. Abyss Raids). "Argos" gehört zu den ersten seiner Art auf den europäischen und amerikanischen Servern. Ähnlich der Wächter-Raids (engl. Guardian Raids) muss ein Gegner innerhalb eines gewissen Zeitfensters bekämpft werden - jetzt allerdings mit einer Gruppe aus acht Spielern. Die neuen Bosse sind laut Amazon "größer, böser und viel schwieriger als ein durchschnittlicher Wächter" und in drei verschiedene Phase aufgeteilt, jede mit separaten Belohnungen. Der neue Schlachtzug kann einmal pro Woche erledigt werden.Abschließend stellt Amazon eine neue Roadmap in Aussicht, welche auf die wichtigsten Erweiterungen der kommenden Monate hinweisen soll. Ebenso gibt man bekannt, dass es sich bei der heutigen Content-Vorstellung lediglich um einige der wichtigsten Features handelt, nicht jedoch um alle März-Neuheiten für Lost Ark. Ausführliche Patch-Notes werden in den kommenden Tagen erwartet.