Nova 9 SE: Huawei bringt bald erstes Smartphone mit 108-MP-Kamera

Huawei versucht in Kürze mit einem weiteren neuen Mittelklasse-Smartphone sein Angebot an international verfügbaren Geräten auszubauen. Das Huawei Nova 9 SE wird in Kürze wohl auch in Europa starten - und das erste Huawei-Smartphone mit einer 108-Megapixel-Kamera sein.

4G-fähiges Octacore-SoC von Qualcomm unter der Haube

Huawei

Das Huawei Nova 9 SE trägt den internen Codenamen "Julian" (JLN-Lxx) und wird laut den uns vorliegenden technischen Daten in der fest Mittelklasse angesiedelt sein, aber dennoch eine leistungsfähige Kamera mit extrem hochauflösendem Sensor mitbringen. Es ist das erste Huawei-Smartphone, das mit einem 108-Megapixel-Kamerasensor für die Hauptkamera aufwartet.Abgesehen von der hochauflösenden Kamera ist ein mit 2388x1080 Pixeln auflösendes LCD-Panel mit 6,78 Zoll Diagonale im Einsatz, bei dem unterhalb des oberen Randes mittig ein Ausschnitt für die Frontkamera mit ihrem 16-Megapixel-Sensor integriert ist. Neben der Hauptkamera verbaut Huawei auf der Rückseite auch noch einen 8-Megapixel-Sensor für die Ultraweitwinkelkamera sowie zwei weitere 2-Megapixel-Kameras, die vermutlich für Tiefeneffekte und/oder Makroaufnahmen dienen.Unter der Haube steckt, zumindest laut den bisher verfügbaren Angaben, ein Qualcomm Snapdragon 665 Octacore-SoC, der mit vier stromsparenden Kernen mit maximal 1,8 Gigahertz und vier High-End-Cores mit 2,4 GHz ausgestattet ist und eine Adreno 610 GPU an Bord hat. Der Chip funkt maximal per LTE-Advanced, kann also entsprechend der Vorgaben aus dem US-Embargo gegen Huawei keine 5G-Netze nutzen.In Sachen Speicher ist das Huawei Nova 9 SE gut ausgestattet. Es verfügt über acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internen Flash-Speicher, der allerdings nicht per MicroSD-Kartenslot erweitert werden kann. Zur weiteren Ausstattung gehören NFC, ein Fingerabdruckleser im Power-Button und ein 4000mAh großer Akku, der per USB Type-C-Port schnell geladen werden kann.Das Gerät läuft mit Android 11 und nutzt die Huawei-eigene EMUI-12-Oberfläche. Der Hersteller setzt auch hier natürlich auf seinen eigenen App-Store, da man nicht wie bei anderen Geräten Zugriff auf den Google Play Store bieten kann. Zur Preisgestaltung des Huawei Nova 9 SE in Europa liegen noch keine Angaben vor, international dürften aber rund 250-280 Euro für das neue Smartphone fällig werden.