Samsung Galaxy S22: Fan Edition fällt aus, ungleicher Ersatz geplant

Samsung will die sogenannte "Fan Edition"-Variante seiner Flaggschiff-Smartphones in diesem Jahr offenbar ausfallen lassen. Stattdessen soll eine aufgefrischte und dennoch stark abgespeckte Variante des letztjährigen Samsung Galaxy S21 FE in der Mache sein.

FE-Modelle bieten gute Ausstattung zum günstigen Preis

Samsung / Android Headlines

Wie SamMobile erfahren haben will, gibt es bei Samsung derzeit offenbar keine Pläne für ein Samsung Galaxy S22 Fan Edition (FE). Die entsprechende Modellnummer SM-S900 gäbe es schlichtweg nicht und außerdem sei aus einer Reihe von Quellen zu hören, dass Samsung entsprechende Pläne auf Eis gelegt hat.Bisher bot man mit dem Galaxy S20 FE und zuletzt dem Galaxy S21 FE jeweils eine sogenannte "Fan Edition" der jeweiligen Serie von Flaggschiff-Smartphones an, die zu einem etwas günstigeren Preis einige Monate nach dem Launch der eigentlichen Top-Modelle auf den Markt kamen.Die beiden bisher erschienenen "Fan Edition"-Modelle boten tatsächlich immer eine sehr ordentliche Ausstattung inklusive eines High-End-Prozessors, eines Metallrahmens und hochwertiger Kamera-Hardware, wurden aber mit Hilfe einiger Einsparungsmaßnahmen immer etwas günstiger angeboten als die im Frühjahr eingeführten Spitzenmodelle.Für dieses Jahr hat Samsung das eventuell als Galaxy S22 FE geplante Modell allerdings gestrichen, heißt es. Die Marktlage ist derzeit nicht optimal, da die Nachfrage in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der dadurch verursachten weltweiten Inflation zuletzt massiv eingebrochen ist. Außerdem konnte das Galaxy S21 FE sich anders als sein Vorgänger nicht gut verkaufen.Statt eines neuen Galaxy S22 FE gibt es hingegen Hinweise, laut denen eine aktualisierte Version des Vorjahresmodells geplant sein soll. Bei dieser soll laut einem Bericht des Portals GalaxyClub aber nur ein Low-End-SoC in Form des Snapdragon 720G zum Einsatz kommen, also ein deutlich schwächerer Chip als die sonst üblichen High-End-Prozessoren. Wie dieses Gerät künftig positioniert werden soll, ist derzeit noch vollkommen unklar.