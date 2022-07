Samsung Galaxy S22: So sieht es in der neuen Farbe "Bora Purple" aus

Der koreanische Elektronikhersteller Samsung will die Smartphones der Galaxy S22-Serie in Kürze in der neuen Farbvariante "Bora Purple" präsentieren. Die Farbe erinnert stark an die "BTS"-Version früherer Modelle, wie uns jetzt vorliegende Bilder des Galaxy S22 5G in Bora Purple zeigen.

Weitere Geräte folgen

Das Samsung Galaxy S22 5G , das Galaxy S22 Plus 5G und das Galaxy S22 Ultra 5G erscheinen bald allesamt in der neuen Farbe "Bora Purple". Jetzt sind schon rund zwei Wochen vor der offziellen Einführung erste Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die zumindest das Galaxy S22 5G in der Basisvariante vorab in der neuen Farbe zeigen.Es handelt sich um ein kräftiges Violett, das in dieser Form laut uns vorliegenden anderen Informationen auch beim Galaxy S22+ und dem Topmodell S22 Ultra zum Einsatz kommen soll. Samsung verzichtet bei "Bora Purple" darauf, das Kameramodul oder den Rahmen des Gehäuses in anderen Farben abzusetzen, sondern gestaltet die Geräte sozusagen "vollfarbig" violett.Optisch erinnert das Ganze durchaus an die über die letzten Jahre erschienenen "BTS"-Varianten der jeweils aktuellen Flaggschiff-Smartphones von Samsung, die man in Kooperation mit der weltweit bekannten gleichnamigen Musikgruppe aus Südkorea auf den Markt brachte.Preislich und technisch entsprechen die Geräte mit der neuen Farbe "Bora Purple" vollkommen den aktuell bereits verfügbaren anderen Varianten, so dass zum Beispiel das Galaxy S22 5G wieder mit einer Exynos-CPU und acht Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher erscheint.Samsung aktualisiert seine Top-Smartphones aus dem Frühjahr schon seit Jahren immer wieder im Sommer mit neuen Farbvarianten, auch um die Verkaufszahlen noch einmal anzukurbeln. In diesem Jahr wird uns "Bora Purple" auch noch bei anderen Samsung-Produkten begegnen, darunter auch die neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold4 und Z Flip4 sowie den neuen Galaxy Buds 2 Pro.