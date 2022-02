Mit 18 GB RAM: Gaming-Smartphone RedMagic 7 kommt nach Europa

Mit dem bereits in China vorgestellten RedMagic 7 kündigt Nubia sein neues Gaming-Smartphone jetzt auch für den internationalen Markt an. Am 10. März 2022 soll das 6,8 Zoll große Flaggschiff mit Snapdragon 8 Gen 1 , 165-Hz-Display und bis zu 18 GB RAM erscheinen.

Für Gamer: 165 Hz, Schultertasten, RGB und Lüfter

Nubia

Während das Pro-Modell samt Unter-Display-Frontkamera dem Heimatmarkt vorbehalten bleibt, zeigt sich Nubia mit dem "normalen" RedMagic 7 in Kürze auch in Europa. Die Smartphones des Herstellers richten sich bekanntlich an Gamer und stellen daher die Spiele-Performance in den Mittelpunkt. Hierbei zeigt man sich mit einem Qualcomm Snapdragon Gen 1 Octa-Core-Chip (3,0 GHz), einem bis zu 18 GB großen LPDDR5-Arbeitsspeicher und einem 256 GB UFS 3.1 Flash-Speicher gut aufgestellt. Als Betriebssystem zeigt sich Android 12 Das 6,8 Zoll große Gaming-Smartphone setzt auf ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer FullHD+-Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Die maximale Helligkeit wird mit 700 Nits, der Farbraum mit 100 Prozent DCI-P angegeben. Wie seine Vorgänger auch, ist das RedMagic 7 mit zusätzlichen Schultertasten ausgestattet, die mit einer Abtastrate von 500 Hz arbeiten und zwei Druckstufen erkennen. Ebenso führt man unter den speziellen Funktionen eine RGB-Beleuchtung und einen mit 20.000 Umdrehungen rotierenden Mini-Lüfter auf.An der Rückseite findet ein Triple-Kamera-System mit bis zu 64 Megapixeln Platz, während an der Front ein 8-Megapixel-Sensor für Selfies zuständig ist. Der Akku ist mit 4500 mAh bemessen und kann mit maximal 65 Watt (Quick Charge) aufgeladen werden. Abschließend sind auf dem Datenblatt USB-C 3.0, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss, Wi-Fi 6, 5G, NFC und Bluetooth 5.2 zu finden. Preislich startet das RedMagic 7 ab 629 Euro mit 12 GB RAM und 128 GB Speicher. Das Spitzenmodell "Supernova" kommt mit den eingangs erwähnte 18 GB RAM und 256 GB ROM für 799 Euro nach Deutschland.