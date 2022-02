Neue Aldi-PCs: Gaming-Desktop mit Nvidia RTX 3090 ab 24. Februar

Die Discounter Aldi Nord und Süd verkaufen ab dem 24. Februar neue Desktop-PCs und Notebooks mit dem Fokus auf Gamer. Im neuen Prospekt zeigt sich unter anderem ein High-End-System mit Intel Core i9-Prozessor, DDR5-Arbeitsspeicher und der Nvidia GeForce RTX 3090.

Medion Erazer Hunter X20 mit RTX 3090 für 3999 Euro

Medion Erazer Beast X25 mit RTX 3070 für 1699 Euro

Was sagt der Preisvergleich?

Medion / Aldi

Die Chipknappheit und steigende Preise sorgen dafür, dass auch Aldi im High-End-Segment wildert und einen neuen Gaming-Desktop für stolze 4000 Euro anbietet. Schließlich ist die Nachfrage weiterhin hoch, weshalb auch der Medion Erazer Hunter X20 seine Abnehmer finden dürfte. Verbaut wird ein Intel Core i9-12900K mit bis zu 5,2 GHz auf 16 Rechenkernen nebst 32 GB DDR5-RAM (4800 MHz) und der Kombination aus einer 2-TB-SSD und einer 2-TB-Festplatte. Um alle grafischen Belange kümmert sich die Nvidia GeForce RTX 3090 Im Datenblatt des neuen Aldi-PCs werden zudem ein Gigabyte Z690 Aorus Pro AX-Mainboard sowie eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung und das Seasonic Focus GX-750-Netzteil mit 750 Watt aufgeführt. Letzteres könnte in Hinsicht auf den maximalen Wattbedarf des Systems eventuell auf Dauer zu schwach auf der Brust sein. Ein Netzteil mit 850 Watt oder gar 1000 Watt wäre hier die bessere Wahl gewesen. Weiterhin ist die Rede von einem Gehäuse der Marke In Win und insgesamt 15 USB-Anschlüssen nebst 2,5-Gigabit-LAN und zwei Wi-Fi-Antennen.Mobile Gamer könnten sich mit dem Beast X25 anfreunden, ein 17,3 Zoll großes Gaming-Notebook mit Full-HD-Display (240 Hz), AMD Ryzen 7 5800H-CPU , 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD. Hinzu kommen die Nvidia GeForce RTX 3070 mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 140 Watt und ein THX Spatial-Audio-System. Ebenso sind Gigabit-LAN, Wi-Fi 6, eine RGB-Tastaturbeleuchtung und vier USB-Ports nebst HDMI 2.1 an Bord. Die Akkulaufzeit der 91,2-Wh-Batterie wird mit nur drei Stunden beziffert.Bisher zeigen sich nur wenige Desktop-PCs mit dem neuen Intel Core i9-12900K, weshalb sich der Preisvergleich schwierig gestaltet. Hinzu kommt, dass die meisten der vergleichbaren Systeme mit einer RTX 3080 Ti anstelle der RTX 3090 bestückt werden. Da hier der Captiva I65-920 bereits für 3719 Euro zu Buche schlägt, scheint der Aldi-Preis von knapp 4000 Euro für das neue RTX 3090-System angemessen zu sein. Wer auf den älteren Intel Core i9-11900K setzen möchte, erhält hingegen den HP Omen 30I mit ähnlicher Restausstattung für 3555 Euro.