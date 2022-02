Eero: Neue Amazon-Router verwandeln Echo-Speaker in WLAN-Repeater

Neue WLAN-Router der Amazon-Tochter Eero sollen nicht nur den modernen Wi-Fi 6E-Standard unterstützen, sondern auch die beliebten Alexa-Lautsprecher der Echo-Familie in Repeater verwandeln können. Unterstützt werden soll die vierte Generation des Echo (Dot).

Echo soll WLAN verteilen, allerdings nur mit Wi-Fi 5

Der im Jahr 2019 von Amazon übernommene Router-Hersteller Eero arbeitet an zwei neuen Modellen, die bereits im Vorfeld durch die Zulassung der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) durchgesickert sind. Doch die Besonderheiten des Eero Pro 6E und Eero 6+ sollen nicht nur in der Unterstützung von Wi-Fi 6E liegen. Für Aufsehen sorgt vor allem die Möglichkeit, im Smart-Home vorhandene Echo-Speaker in WLAN-Repeater (Extender) umzufunktionieren.Wie MacRumors-Redakteur Steve Moser (via Caschys Blog ) berichtet, verfügt die aktuell vierte Generation des Amazon Echo und Echo Dot über die so genannte "Eero Built-in"-Funktion. Verbindet man sein Amazon-Konto mit den neuen Eero-Routern, sind diese somit in der Lage, ausgewählte Echo-Lautsprecher anzusteuern und diese als WLAN-Repeater in das Heimnetzwerk zu integrieren. Vor allem für unabhängige Kunden, die sich zum Beispiel noch nicht in Ökosystemen von AVM und Co. eingenistet haben, dürfte das Konzept interessant sein.Soll der Echo als Wi-Fi-Extender genutzt werden, können Nutzer diesen nicht mehr in das "Alexa Home Theater" - der Kopplung zwischen Fire TV und Echo - integrieren. Außerdem unterstützen die kompatiblen Echo-Geräte aus dem Jahr 2020 derzeit nur den älteren WLAN-ac-Standard, wodurch eine Verteilung des Signals im Haushalt nicht von den Latenz- und Geschwindigkeitsvorteilen der Wi-Fi 6E-Technologie profitiert. Die Vorstellung neuer Alexa-Lautsprecher mit zeitgemäßeren Funktechnologien wäre jedoch denkbar.