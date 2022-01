Lenovo Smart Clock Essential: Schlauer Alexa-Wecker mit Licht-Extra

Lenovo hat auf der CES 2022 einen smarten Wecker mit Alexa-Integration vorgestellt, der viel anders macht als die Konkurrenz. Auf dem Monochrome-Display werden nur "essenzielle" Informationen angezeigt, ein Dock lässt eine kindgerechte Nachttischlampe entstehen.

Ein smarter Wecker der sich viel Schnickschnack spart

Personalisierbar durch Licht-Docks

Lenovo

Smarte Wecker und Displays gibt es in verschiedenen Formen, Farben und mit deutlichen Unterschieden beim Funktionsumfang. Lenovo will mit dem neuen Modell der "Smart Clock Essential" offensichtlich wieder mit eigenwilligen Features und recht minimaler Gestaltung in einer Nische landen. Der erste, augenscheinliche Unterschied: Statt auf ein vollwertiges Display schauen Betrachter erneut auf eine monochrome Anzeige ohne Touch-Funktion, die über Uhrzeit, Akkustand, Tag, Wetter und Wecker-Status informiert.Die Bedienung kann über vier Tasten auf der Oberseite erfolgen, darüber hinaus findet sich auf der Rückseite noch ein Schalter, der die Mikrofone vollständig deaktiviert. Verbindung mit dem Amazon Assistenten Alexa nimmt man per Sprachbefehlen auf, die von zwei verbauten Mikrofonen registriert werden. Lenovo bleibt damit am unteren Rand der Möglichkeiten, die das verbaute Amlogic A113X-Board bietet - hier sind theoretisch bis zu 6 Mikrofone ansprechbar. Dagegen ist der Arbeitsspeicher mit 4 GB recht großzügig bemessen.Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt nur über 2,4-GHz-WLAN. Lenovo setzt ein Ausrufezeichen hinter die Möglichkeit, die Smart Clock in Lautsprechergruppen zu integrieren oder als Gegensprechanlage zu nutzen. Zu guter Letzt taugt die Uhr dann auch noch als einfache Box, der per Bluetooth 5.1 mit Inhalten gefüttert werden kann - bei dem verbauten 3-Watt-Frontlautsprecher mit entsprechender Wiedergabequalität.Den Unterschied im Kampf um die Kundengunst soll dann aber Docking-Zubehör machen, das eine weitere Personalisierung erlaubt. Passend zum angedachten Einsatzgebiet auf dem Nachttisch stellt man zur CES 2022 das Ambient Light Dock vor, das dir Uhr zum Nachtlicht macht. Die beiden verfügbaren Designs "Oktopus" und "Seelöwe" lassen dabei keinen Zweifel zu, dass diese Erweiterung vor allem bei Kindern Gefallen finden soll. Für Erwachsene ist hier wohl eher das Wireless Charging Dock mit Nachtlicht interessant, das im letzten Jahr mit dem Modell-Kollegen Smart Clock 2 vorgestellt worden war und auch mit der Smart Clock Essential kompatibel ist.Im Handel soll die Smart Clock Essential mit Alexa spätestens ab April 2022 zum Preis von knapp 70 Euro verfügbar sein, die Ambient Light Docks werden ebenfalls ab April für 30 Euro angeboten, die Wireless Charging Dock ist bereits für 40 Euro verfügbar.