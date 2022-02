Fritz-Labor-Update fixt nervige Bugs von VPN- und USB-Verbindungen

Für alle Beta-Tester im AVM-Labor-Programm gibt es pünktlich zum Wochenende wieder etwas Neues zum Ausprobieren: Besitzer einer FritzBox 7590 AX können ab sofort eine neue experimentelle FritzOS-Version erhalten. Das Update bringt eine Neuerung fürs Smarthome.

Weitere Fehlerbehebungen

Tester sollen Feedback einreichen

Ein Großteil der enthaltenen Änderungen waren bereits vor einigen Tagen für die FritzBox 7590 freigegeben worden , nun hat der Internetspezialist AVM auch ein Update für die 7590 AX gestartet. Wer neben der FritzBox 7590 AX auch eine FritzDECT 500-LED-Lampe im Einsatz hat, kann nun die neuen Vorlagen mit natürlichen Lichtsequenzen testen. Dieses neue Feature ist das einzige, das in diesem Build hinzugekommen ist. Der Rest der Änderungen beschränkt sich auf Verbesserungen und Fehlerbehebungen.Im Rahmen des experimentellen Labor-Programms wird derzeit an einigen neuen Funktionen gearbeitet. Dazu gehören unter anderem der Start der Unterstützung für WireGuard für den einfachen Aufbau von VPN-Verbindungen, eine verbesserte FritzBox-Bedienoberfläche, mehr Leistung für FritzBoxen, die als Repeater im Mesh-Netzwerk eingesetzt werden, sowie Verbesserungen für FritzDECT-Heizkörperregler.Die Aktualisierung für die 7590 AX behebt dabei nun einige Probleme, die mit den Neuerungen aufgetaucht waren. So konnte es unter Umständen sein, dass WireGuard-VPN-Verbindungen nicht stabil liefen und per LAN verbundene Geräte nur noch mit 10 Mbit/s verbunden waren. Diese Bugs sind laut AVM nun behoben. Außerdem adressiert das Update Probleme mit Internetradio-Streams, die nicht mehr von UPnP-Playern abspielt werden konnten, und USB-Verbindungsprobleme mit dem Mediaserver.Die neuen Buildnummer 07.39-94800 steht jetzt für die 7590 AX parat. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.