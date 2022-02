Super Bowl 2022: Trailer zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Erster Blick auf Galadriel, Elrond und Co.

Lange Zeit haben wir auf die ersten Bilder zur vielleicht wichtigsten Serie des Jahres gewartet und in den vergangenen Wochen hat Amazon auch geliefert: Zunächst veröffentlichte der Versandhändler zahlreiche Poster, danach folgten erste Fotos und jetzt ist der Höhepunkt gekommen, denn Amazon hat beim Super Bowl 2022 endlich einen Teaser-Trailer gezeigt. Und ja, wir sind in Bezug auf Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht jetzt heiß wie Frittenfett.Denn der erste richtige Trailer - vor einigen Wochen gab es zwar bereits ein Video, aber das war lediglich nur die Enthüllung des Namens der Serie - zeigt eine knappe Minute lang Szenen aus der Serie, die ab Anfang September 2022 auf Amazon Prime Video laufen wird.Der Teaser-Trailer verschwendet auch keine Zeit (Werbesekunden beim Super Bowl sind schließlich nicht billig) und zeigt dem Zuschauer gleich in der ersten Szene die Welt des Prequels zu Der Herr der Ringe. Es gibt alles, was das Fantasy-Herz begehrt: Malerische Landschaften, sehenswerte Städte, einen atemberaubenden Wasserfall und sonstige Naturgewalten.Es werden auch gleich einige wichtige Charaktere vorgestellt, allen voran die Elben Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) und Arondir (Ismael Cruz Cordova). Letzterer ist auch eine Art neuer Legolas, jedenfalls ist zu sehen, dass er mit Pfeil und Bogen ähnlich gut und spektakulär umgehen kann.Es gibt aber auch Blicke auf Zwerge, Menschen sowie Monster und Schlachten, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist sicherlich eine Achterbahnfahrt. Denn das Ziel von Amazon ist klar: Man möchte mit der Serie Game of Thrones beerben. Und die ersten bewegten Bilder zeigen, dass das durchaus gelingen könnte.Freilich gibt es auch Diskussionen, allen voran zu Aspekten der Diversität und auch der Frage, ob Zwergenfrauen Bärte haben oder nicht. Hierzu gibt es in sozialen Medien einen konstruierten und ziemlich künstlichen Shitstorm. Wir empfehlen deshalb: Man sollte also solche Kommentare meiden und sich auf den 2. September unvorbelastet freuen.