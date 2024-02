Super Bowl 2024: Die besten und witzigsten Spots des Mega-Events

In der Nacht auf heute fand in Las Vegas die größte und wichtigste US-Sport-Veranstaltung statt, die Rede ist natürlich vom Super Bowl LVIII. Das ist wie immer ein gewaltiges TV- und Show-Event mit vielen lustigen Werbespots und aufwendigen Trailern.

Super Bowl LVIII: Overtime-Sieger und viele witzige Werbespots

An dieser Stelle zunächst eine Warnung: Wer das Ergebnis bislang nicht kennt und sich das Spiel im Relive noch ansehen will, der sollte nur den nachfolgenden Trailer ansehen und auf die nächsten Seiten springen. Denn da sammeln wir für euch - wie jedes Jahr - die wichtigsten und witzigsten Trailer vom Super-Bowl. Viel Spaß also und auch nicht jenen auf der ersten Seite verpassen, denn das ist der Teaser zum lange erwarteten Film Deadpool & Wolverine - also Deadpool 3.Der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU), den es dieses Jahr zu sehen geben wird, zeigte sich nämlich erstmals und dürfte jedem Fan des ungewöhnlichen Superhelden begeistern - auch wenn die Rückkehr bzw. der MCU-Einstand von Wolverine darin nur angedeutet wird und der legendärste X-Man nicht direkt zu sehen ist.Das Spiel selbst war spannend und Football-Fans (darunter Superstar Taylor Swift) konnten einen knappen Sieg der Kansas City Chiefs erleben, diese konnten sich in der Overtime knapp gegen die San Francisco 49ers durchsetzen - am Ende stand es 25 zu 22.