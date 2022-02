Star Trek: Strange New Worlds kehrt zu Episoden-Erzählungen zurück

Aktuell gibt es mehr Star Trek denn je im TV oder besser gesagt Streaming. Grund dafür ist vor allem, dass das Sci-Fi-Universum eine zentrale Rolle im Programm von Paramount+ einnimmt. Im Mai startet Star Trek: Strange New Worlds und darauf können sich Fans alter Schule freuen.

Zurück zu den Star Trek-Wurzeln

In den vergangenen Jahren hat es nicht nur bei Star Trek einen großen Trend gegeben, nämlich jenen zu Geschichten, die sich über eine oder sogar mehrere Staffeln ziehen. Das ist so ziemlich der genaue Gegenentwurf zu den Anfängen von Star Trek, wo praktisch jede Episode eine eigene Geschichte erzählte und es allenfalls mal einen Zweiteiler gab.Doch wie Ars Technica berichtet, wird Star Trek: Strange New Worlds zu dieser Tradition zurückkehren: Denn das Prequel zur Enterprise-Ära von James T. Kirk, bei dem Captain Christopher Pike im zentralen Stuhl des Raumschiffs Platz nimmt, wird laut Co-Serien-Schöpfer Akiva Goldsman wieder zur Episoden-haften Erzählstruktur zurückkehren."Das ursprüngliche Star Trek war eine Episodenserie zu einer Zeit, in der man Geschichten mit einem geschlossenen Ende erzählen konnte. Durch die Wiederbelebung dieser Struktur konnten wir einige Dinge tun, die wir in der seriellen Erzählung nicht tun konnten", erläutert Goldsman.Goldsman weiter: "Zum einen können wir uns sanft durch die Genres bewegen, wie es in der Originalserie der Fall war, und Episoden haben, die eine bestimmte Tonalität haben. Außerdem ermöglichen episodische oder abgeschlossene Geschichten Umkehrungen, wie in den besten Twilight-Zone-Folgen, in denen wir die Geschichte, die wir gerade gesehen haben, neu betrachten und lernen, sie aus einer anderen Perspektive zu sehen."Die Macher betonen, dass sie den bestehenden Kanon respektieren werden. "Wir nehmen den Kanon in der Show sehr ernst, denn wir lieben ihn und wollen ihn nicht brechen. Aber wir wollen auch Spaß damit haben und die kleinen versteckten Bereiche erkunden, die noch nicht erforscht wurden", sagte Produzent Henry Alonso Myers.