Konsole beliebter denn je: Nintendo Switch bricht Wii-Verkaufsrekord

Die Nintendo Switch erreicht einen neuen Meilenstein. Nach Bekanntgabe der offiziellen Verkaufszahlen konnte die beliebte Hybrid-Konsole nach weniger als fünf Jahren die Nintendo Wii hinter sich lassen. Trotz Chipmangel blicken die Japaner weiterhin positiv in die Zukunft.

Game Boy und Nintendo DS: Die nächsten Meilensteine bereits im Blick

Mit Stand vom 31. Dezember 2021 gilt die Nintendo Switch jetzt als erfolgreichste Spielekonsole des Unternehmens. Seit ihrem Release im März 2017 gingen weltweit über 103 Millionen Geräte über die Ladentheken. Damit konnte die Switch nicht nur den bisherigen Rekord der Nintendo Wii übertreffen, sondern auch in einer deutlich kürzeren Zeit die wichtige 100-Millionen-Marke durchbrechen. Allein im vierten Quartal, zwischen Oktober und Dezember 2021, konnten die Japaner beinahe 10,7 Millionen Exemplare verkaufen.Zu beachten ist, dass die Verkaufszahlen die gesamte Switch-Familie abbilden und somit auch das neue OLED-Modell und die eigentlich als Handheld zählende Switch Lite eingerechnet werden. Der Anteil an den Verkäufen im vierten Quartal 2021 liegen hier bei 3,94 Millionen (36,9 Prozent) respektive 1,34 Millionen (12,5 Prozent) In den nächsten zwei Jahren könnten die Konsolen sowohl die Game Boy-Familie (118,7 Millionen) als auch den Nintendo DS (154 Millionen) einholen. Trotz gesenkter Erwartungen rechnet Nintendo in diesem Jahr mit 23 Millionen verkauften Switch-Konsolen.In Hinsicht auf die treibende Kraft der exklusiven Switch-Spiele gehen vor allem die Pokémon-Titel Strahlender Diamant und Leuchtende Perle als große Gewinner hervor. Ebenso sind Klassiker wie Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars nebst The Legend of Zelda: Skyward Sword HD und Metroid Dread als Bestseller aufgeführt. Im laufenden ersten Quartal dürften zudem das neue Pokémon-Legenden: Arceus und das kommende "Kirby und das vergessene Land" (Release am 25. März) die Verkäufe ankurbel.