Microsoft Flight Simulator könnte zeitnah in die Cloud abheben

Die Portierung des Flight Simulator als Spiel in der Cloud könnte für das Asobo Studio einfacher sein als gedacht. In einem Interview erklärt der zuständige Microsoft-Manager, dass man bereits streamfähig sei und somit kaum Steine im Weg liegen würden für das Xbox Cloud Gaming.

Bereits jetzt wird ein Großteil des Spiels gestreamt

Ab 55,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Gerade für PC-Spieler sind die Anforderungen des Microsoft Flight Simulator besonders hoch. Vor allem dann, wenn eine Qualität erreicht werden soll, wie man sie aus vielen durchaus beeindruckenden 4K-Videos des Titels kennt. Die Chipkrise führt jedoch dazu, dass dafür benötigte Grafikkarten oder die kompatible Xbox Series X zur teuren Mangelware geworden sind. Eine Lösung könnte das Streaming per Xbox Cloud Gaming darstellen, das Microsoft bereits im letzten Jahr in Aussicht gestellt hat.Jörg Neumann, Head of Flight Simulator, zeigt sich in einem Gespräch mit der australischen Videospiele-Webseite Stevivor zum Thema Cloud-Gaming positiv gestimmt. Auf Nachfrage, ob die Umsetzung des Spiele-Streamings allzu aufwendig wäre, gibt Neumann zu verstehen: "Es ist tatsächlich einfacher, weil wir die Welt streamen, richtig? Das meiste, was du siehst, ist nicht auf deinem Rechner - auf einer Festplatte - oder so." Dabei bezieht sich Neumann auf Texturen und topologische Daten, die auf Bing Maps basieren und über Microsoft Azure (Blackshark AI) zum Großteil ins Spiel gestreamt werden.Eine Cloud-Umsetzung des Flight Simulator wurde für Anfang 2022 angekündigt, ein genauer Release-Termin steht jedoch noch nicht fest. Die Vorteile, das Spiel über Microsofts xCloud zu streamen, liegen nicht nur in der Kompatibilität für Einsteiger-PCs und sogar Smartphones oder Tablets, sondern auch in Hinsicht auf die Unterstützung der Xbox One . Das Cloud-Gaming der Redmonder macht es möglich, dass auch Besitzer der älteren Konsole in den Genuss von Spielen kommen, die entweder exklusiv für die Xbox Series X oder den Windows-PC entwickelt wurden.