MacOS 12.2: Apple Music überarbeitet und native App bereitgestellt

Apple hat die App des Musikstreaming-Dienstes Apple Music komplett neu geschrieben und als native Version in MacOS Monterey eingebaut. Damit soll die Performance der Anwendung stark verbessert worden sein. Aktuell steht die App allerdings nur in der Beta zur Verfügung.

App aktuell für Beta-Tester verfügbar

Die derzeitige Apple Music-Version wurde zusammen mit MacOS Catalina vorgestellt und sollte als iTunes-Ersatz dienen. Der größte Nachteil des Programms besteht jedoch darin, dass es sich um eine Web-App handelt und die Inhalte wie in einem Browser dargestellt werden. Das führt dazu, dass die Anwendung recht langsam reagiert. Aus diesem Grund hat sich Apple dazu entschlossen, eine native Version der Apple Music-App zu entwickeln.Die native Apple Music-App bringt allerdings nicht nur Vorteile mit sich. Während das Scrollen flüssiger geworden ist und Suchergebnisse deutlich schneller durchblättert werden können, wurde die Anwendung grundsätzlich etwas einfacher gestaltet. Viele visuelle Effekte wurden komplett aus dem Programm entfernt. Wie 9to5mac schreibt, basiert die native Version der Apple Music-App auf dem AppKit-Framework. Apple hat auf seine JET-Technologie zurückgegriffen, um die Web-Inhalte in einer nativen Anwendung anzeigen zu können.Momentan wird die native Apple Music-App nur den Beta-Testern, die den Preview-Build von MacOS 12.2 installiert haben, angeboten. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Anwendung mit dem finalen Release der neuen MacOS-Version allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Ob Apple noch Änderungen an der überarbeiteten Software vornimmt und zum Beispiel die visuellen Effekte wieder in das Programm integriert, ist noch unklar und bleibt abzuwarten.