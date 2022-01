Blizzard kündigt neues Spiel an - auch das Genre ist für das Studio neu

Blizzard hat zuletzt fast ausschließlich abseits seines eigentlichen Geschäfts für Schlagzeilen gesorgt, einerseits durch den Belästigungsskandal, andererseits durch die Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard. Doch nun gibt es auch tatsächlich Neues zum Thema Gaming.

"Völlig neues Universum"

Blizzard Entertainment hat sich in den vergangenen Jahren vor allem auf bestehende Marken konzentriert. Das letzte tatsächlich neue Franchise war Overwatch, der Shooter kam im Mai 2016 auf den Markt. Doch nun hat man einen neuen Titel bestätigt und das noch namenlose Spiel führt in ein in den letzten Jahren überaus populäres Genre, das man allerdings nicht unbedingt von Blizzard erwartet hat.Denn das für StarCraft, World of Warcraft, Diablo und Overwatch bekannte Studio hat ein Survival-Spiel angekündigt, dieses wurde in Form einer erweiterten Stellenanzeige enthüllt . Denn in einem News-Beitrag kündigt man das Spiel nicht nur an, sondern sucht vor allem auch Entwickler dafür.Der Entwickler schreibt: "Blizzard macht sich auf den Weg zu unserem nächsten Abenteuer. Wir begeben uns auf eine Reise in ein völlig neues Universum, das die Heimat eines brandneuen Survival-Spiels für PC und Konsole ist. Ein Ort voller Helden, denen wir noch nicht begegnet sind, Geschichten, die noch erzählt werden müssen, und Abenteuern, die noch nicht erlebt wurden. Ein riesiges Reich der Möglichkeiten, das darauf wartet, erkundet zu werden."Blizzard weiter: "Jede Geschichte braucht einen Erzähler. Und jede Welt braucht Baumeister. Was wäre, wenn du das sein könntest?" Der Rest ist mehr oder weniger Eigenwerbung, Details zum Spiel verrät man nicht. Der Entwickler hat allerdings zwei Artworks zum Spiel veröffentlicht und wenn man diese als Maßstab nimmt (wohlgemerkt kann sich zu einem so frühen Zeitpunkt der Entwicklung noch alles komplett ändern), dann hat das Spiel sowohl Realismus als auch Fantasy-Elemente zu bieten.