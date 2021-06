Google Week bei Media Markt: Pixel- & Nest-Produkte zum Sparpreis

Ab sofort findet bei Media Markt die Google Week statt. Bis zum 20. Juni habt ihr im Online-Shop die Möglichkeit, beim Kauf von Pixel-Smartphones, Chromecast- und Nest-Produkten zu sparen. Wir verschaffen euch einen Überblick der Rabattaktion und zeigen die günstigen Highlights.

Günstige Deals: Vom Pixel-Handy über Smart Home bis zur Hausüberwachung

In der Woche vom 14. bis 20. Juni senkt der Elektronikhändler die Preise von über 20 Produkten der US-amerikanischen Marke und deren Pixel-, Nest- und Chromecast-Familien. Ist man also auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone, einem Streaming-Stick, Smart-Speaker oder IP-Kameras und smarten Videotürklingeln, dürfte man in dieser Rabattaktion des Online-Shops fündig werden. Einen Preisnachlass gibt es auch auf die beliebten Wi-Fi-Router des Herstellers. Gutscheine werden nicht benötigt und die Lieferung ist ab 59 Euro versandkostenfrei.Findet ihr in der Google Week nicht das passende Schnäppchen, könnt ihr euch anlässlich der EM 2021 (EURO 2020) weiterhin durch das aktuelle Prospekt klicken, welches vor allem für 4K-Fernseher einen guten Rabatt bereithält. Gleiches gilt übrigens für den Flyer des Schwester-Shops Saturn.Auf große Beliebtheit trifft das durch die Google Week weiterhin reduzierte Pixel 4a . Das 5,81 Zoll große Smartphone mit Android 11 bietet 128 GB Speicher und den im Mittelklasse-Bereich soliden Snapdragon 730G-Chip. Dabei entpuppt sich das Modell für nur 315 Euro als günstige Alternative zu teuren Flaggschiffen. Passend dazu bietet Media Markt im Preis gesenkte Cover , kabellose Ladegeräte und Adapter an. Für knapp 100 Euro steht zudem der Google Nest Hub als Smart-Display inklusive Google Assistant und Smart-Home-Steuerung im Fokus. Dabei eignet sich der Hub auch gut als Wecker, Einschlafhilfe und Schlafanalyse-Tool auf dem Nachttisch.Weiterhin sinken die Preise einiger Google-Klassiker. Der normale Chromecast (1080p) wird für nur 29 Euro angeboten, während der neue Chromecast mit Google TV für unter 70 Euro erhältlich ist. Zu den Topsellern gilt weiterhin der Google Nest Mini für nur 46 Euro. Der kompakte Lautsprecher bringt den Assistant ins Haus, lässt sich an der Wand anbringen und spielt auf Zuruf Musik von Spotify, YouTube und Co. ab. Für die passende WLAN-Verbindung sorgt der Google Nest WiFi-Router für 149 Euro und als Hausüberwachung bietet Media Markt unter anderem die Nest Cam Indoor IP-Kameras nebst der Nest Hello Türklingel mit Videofunktion an.