Zeit zum Laufen: Ab 10. Januar - das ist alles neu bei Apple Fitness+

Apple führt nun auch in Deutschland weitere Funktionen und Inhalte für Fitness+ ein. So starten ab dem 10. Januar verschiedene neue Motivationen, neue Collections und neue Gäste, die den Nutzern mehr Abwechslung bieten werden.

"Collections" und "Zeit fürs Laufen"

Sechs Collections werden zu Beginn verfügbar sein: 30 Tage Core-Herausforderung

Die Haltung mit Pilates verbessern

Balance-Haltungen in Yoga perfektionieren

Den ersten 5.000-Meter-Lauf absolvieren

Den Rücken stärken und die Hüften dehnen

Für ein besseres Schlaferlebnis entspannen

Aktiv bleiben mit Fitness+

Apple

Das hat Apple Deutschland angekündigt. Besonders jetzt zum Jahresbeginn, da sich viele Nutzer vorgenommen haben, konstanter am Ball zu bleiben, dürften die Neuerungen auf großes Interesse stoßen. Apple Fitness+ führt dabei ab Montag, 10. Januar, die neuen "Collections" und "Zeit fürs Laufen" ein."Zeit fürs Laufen" ist dabei im Grunde eine Serie, die sich wie das bereits bekannte Programm "Zeit fürs Gehen" darauf konzentriert, dem Nutzer mithilfe von interessanten Persönlichkeiten, Musik und der Führung durch einen Coach, auf Trab zu halten. Zum Start gibt es drei Folgen von "Zeit fürs Laufen": Folge 1 führt nach London, gecoacht von Cory Wharton-Malcolm; Teil 2 führt nach Brooklyn, gecoacht von Emily Fayette und Teil 3 spielt in Miami Beach, gecoacht von Sam Sanchez. Eine neue Folge von Zeit fürs Laufen wird laut Apple jede Woche montags veröffentlicht. Einstiegen kann jeder, der Fitness+ ausprobiert. Unabhängig von dem Niveau können die Teilnehmer "Zeit fürs Laufen" genießen und auf ihrer Strecke vom Start bis zum Ziel motiviert bleiben.Der zweite große Neustart für Fitness+ sind die Collections. Darunter werden kuratierte Sammlung von Trainings und Meditationen in der Fitness+ Mediathek zusammengefasst. Besonders für den Einstieg sind die Collections interessant - denn es gibt mittlerweile rund 2.000 Trainings und geführte Meditationen, aus denen man sich das passende heraussuchen kann. Durch die Collections wird die Auswahl vereinfacht."Wir wissen, dass gerade zu Beginn eines neuen Jahres viele Menschen nach neuen Wegen suchen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit den Erweiterungen macht Fitness+ es noch einfacher, sich zu motivieren und überall aktiv zu bleiben. Die umfangreichste Mediathek an hochwertigen und vielfältigen Inhalten helfen Körper und Geist zu trainieren, egal wo man sich auf seiner Fitnessreise befindet", sagt Jay Blahnik, Vice President of Fitness Technologies bei Apple."Wir können es kaum erwarten, mit Collections Menschen zu motivieren ihre Ziele zu erreichen und sich mit Zeit fürs Laufen bei der Erkundung ikonischer Städte mit einer langen Lauftradition inspirieren zu lassen."