Intel kann führenden SoC-Entwickler Apples für sich zurückgewinnen

Für Intel könnte die Rückkehr eines verlorenen Mitarbeiters ein regelrechter Segen werden: Jeff Wilcox heuert wieder bei dem Chipkonzern an, nachdem er bei Apple über acht Jahre daran arbeitete, den Abschied von Intel ordentlich hinzubekommen.

x86-SoCs kommen

Wilcox leitete bei Apple die Arbeiten an der Systemarchitektur der Mac-Produkte. In dieser Position war er natürlich auch führend mit an der Entwicklung der M1-SoCs beteiligt, mit denen der Computerkonzern komplett auf die ARM-Schiene abbog und Intel als bisherigen Lieferanten von Prozessoren aus dem Rennen nahm. Der Halbleiterkonzern verlor damit einen der wichtigsten Abnehmer seiner CPUs."Nach acht erstaunlichen Jahren habe ich mich entschlossen, Apple zu verlassen und eine neue Chance wahrzunehmen. Es war eine unglaubliche Zeit, und ich könnte nicht stolzer auf alles sein, was wir während meiner Zeit dort erreicht haben. Der Höhepunkt war der Übergang zu Apple Silicon mit den M1-, M1 Pro- und M1 Max-SOCs und -Systemen", erklärte Wilcox.Angesichts dieser Stellungnahme dürfte es dann doch so manchen überrascht haben, dass er kurz darauf verkündete, zukünftig eine führende Position in der SoC-Entwicklung bei Intel einnehmen zu wollen. Allerdings war Wilcox bereits vor seiner Zeit bei Apple für den Halbleiterkonzern tätig. Nun sollen die Erfahrungen, die er bei Apple sammelte, dabei helfen, auch Intel in dem Segment ein Stück weiter voranzubringen.Dabei soll ein ziemlich ähnliches Konzept verfolgt werden. Auch Intel will SoCs für Notebooks und andere kompakte Systeme anbieten, die dann allerdings natürlich hinsichtlich der CPU-Kerne auf x86-Designs basieren. "Ich freue mich mitteilen zu können, dass ich eine neue Position als Intel Fellow, Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture bei der Intel Corporation angetreten habe. Ich könnte nicht begeisterter sein, wieder mit den großartigen Teams dort zusammenzuarbeiten, um bei der Entwicklung bahnbrechender SOCs zu helfen. Große Dinge liegen vor uns!", führte Wilcox nun aus.