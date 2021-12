Apple HomePod: Siri hat in Deutschland verstärkt Verständnis-Probleme

Besitzer eines Apple HomePods melden derzeit vermehrt "Verständnis"-Probleme mit ihren smarten Lautsprechern. Besonders für all jene, die zu Weihnachten einen HomePod mini angeschafft haben, wird der Einsatz derzeit zu einem frustrierenden Erlebnis.

Apple weiß von nichts

Das geht aus diversen Medien-Berichten hervor. Wie Caschy in seinem Blog schreibt, gab es die ersten Meldungen der Fehler durch Nutzer nach der Veröffentlichung von iOS 15.2 und der neuen Firmware für den HomePod und den HomePod mini. Apples Lautsprecher "ignoriere" gewisse Befehle oder versteht sie falsch, so Caschy. Besonders bei viel genutzten Funktionen wie das Erstellen oder Bearbeiten von Erinnerungen oder Listen hapert es derzeit stark. Dabei gibt es einen Unterschied, über welche Apps interagiert werden soll - besonders bei den Apple-eigenen Anwendungen sind die Probleme demnach größer.Smarthome-Steuerung, iPhone-Suche und Kurzbefehle sind ebenfalls betroffen. Siri meldet sich dann zum Beispiel mit folgender Mitteilung: "Entschuldige, ich habe ein Verbindungsproblem. Überprüfe, ob dein iPhone sich im selben WLAN-Netzwerk befindet."Das Online-Magazin iFun hatte von dem Problem schon vor ein paar Tagen berichtet, nun gibt es immer mehr Nutzer, die sich mit ähnlichen Fehlern melden. Entsprechend wachsen auch die Threads im Apple-Forum an. Der Apple-Support wusste auf Nachfrage des Magazins bis dato nichts von Fehlern, die zu Verbindungsproblemen führen konnten, auch eine Überlastung der Server durch viele neu angemeldete Geräte rund um Weihnachten schloss der Hersteller zunächst aus.Aktuell gibt es nur den Ratschlag abzuwarten - ein Workaround ist nicht bekannt. Eine interessante Randbemerkung findet man jedoch noch: Besonders viele Beschwerden über Verbindungs- und Verständnis-Probleme mit Siri auf dem HomePod gibt es in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. Das könnte mit einem Feature-Rollout zu tun haben, denn erst seit Kurzem kann Siri verschiedene Nutzerstimmen unterscheiden. Einige Medien vermuten, dass dort die Quelle des Problems liegt.