Vorsicht Firmware: Update kann Apple HomePod unbrauchbar machen

Aktuell mehren sich die Nutzerberichte zu plötzlichen Ausfällen von Apple HomePods. Hinweise deuten auf Probleme mit einer Beta und der aktuellen Version der Software. Vor allem das Zusammenspiel mit Apple TV und der Stereo-Betrieb scheint problematisch.

Der HomePod kann nach einem Update zum HeizPod werden

Apple hilft noch nicht

Apple ist für gewöhnlich sehr zurückhaltend, wenn es um öffentliche Äußerungen zu Problemen mit seinen Produkten geht. Und so kommen die aktuellen Meldungen zu vollständigen Ausfällen bei HomePod-Lautsprechern von betroffenen Nutzern, die mit zunehmender Schlagzahl auf Plattformen wie Reddit, Twitter und diversen Support-Foren ihrem Ärger Luft machen. Wie MacRumors in seinem Bericht schreibt, stehen viele der Fehlermeldungen dabei im Zusammenhang mit der Beta-Version der HomePod-15-Software, aber auch Version 14.6 soll Probleme machen.Interessant ist dabei unter anderem die Beschreibung eines echten HomePod-Enthusiasten, der nach eigener Aussage 19 der Apple-Lautsprecher betreibt: "6 von ihnen sind auf der Beta-Version und die anderen auf 14.6. Seit heute funktionieren 7 nicht mehr." Der Nutzer liefert dabei auch einen Hinweis, der im Zusammenhang mit vielen weiteren Meldungen auffällt: Die Ausfälle scheinen sehr häufig aufzutreten, wenn die HomePods als Standardlautsprecher für Apple TV ausgewählt sind oder im Stereo-Modus betrieben werden. Einige der Betroffenen schildern, dass es in diesen Konfigurationen zu ungewöhnlich starker Hitzeentwicklung der Hardware kommt.Da es seit Release von Version 14.6 und Beta-Version-15 zu einem sprunghaften Anstieg der Fehlermeldungen kommt, kann hier ein Zusammenhang klar vermutet werden. In dem Fall, dass es sich um ein reines Software-Problem handelt, besteht natürlich begründete Hoffnung, dass sich Apple der Sache bald auch offiziell annimmt. Bis zu einer Klärung ist für HomePod-Benutzer zu empfehlen: Update auf Version 14.6 bzw. Beta 15 vermeiden und das Gerät im Zweifelsfall ganz vom Netz trennen - 2019 hatte ein Fehler in der HomePod-Software letztendlich einen Austausch von Geräten nötig gemacht.