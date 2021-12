Neues Team geplant: Apple möchte Drahtlos-Chips selbst herstellen

Apple sucht momentan Ingenieure, die sich mit der Entwicklung neuer Drahtlos-Chips befassen sollen. Der Konzern möchte die Komponenten in Zukunft anscheinend selbst produzieren. Damit wäre Apple langfristig weniger von Drittanbietern wie Broadcom und Skyworks abhängig.

Verträge mit Zulieferern laufen 2023 aus

Aktien von Broadcom und Skyworks eingebrochen

Wie Bloomberg schreibt, geht aus den Stellenausschreibungen zu den neuen Positionen hervor, dass Mitarbeiter Erfahrungen im Modemchip-Bereich mitbringen sollen. Außerdem sollen sich die Ingenieure bereits mit anderen drahtlosen Halbleitern beschäftigt haben. Insgesamt sollen "einige Dutzend" Stellen besetzt werden. Die Chips werden voraussichtlich im kalifornischen Ort Irvine hergestellt. Neben WLAN-Chips möchte Apple auch Chips für Bluetooth, RF-Schaltkreise und weitere Funktechnologien produzieren.Momentan hat Apple noch Lieferverträge mit externen Dienstleistern geschlossen. So hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr dazu verpflichtet, Chips bis 2023 von Broadcom abzunehmen. Es wäre jedoch denkbar, dass der Hersteller die Verträge in zwei Jahren nicht mehr verlängert und sich eine eigene Chip-Produktion aufbaut. Bisher hat sich Apple allerdings noch nicht zu dem Thema geäußert und keine offizielle Stellungnahme abgegeben.Den aktuellen Zulieferern dürfte die Abwanderung eines Großkunden schwer zu schaffen machen. Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, ist die Broadcom-Aktie bereits um vier Prozent eingebrochen. Die Skyworks-Aktie hat elf Prozent an Wert verloren. Broadcoms Umsatz besteht zu 20 Prozent aus Zahlungen des iPhone-Herstellers . Skyworks bezieht 60 Prozent seiner Einnahmen von Apple und ist damit noch abhängiger von dem Unternehmen.