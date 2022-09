Technologiediebstahl: Taiwan klagt Chefin von Apple-Vertragsfertiger an

Das von China immer wieder für sich beanspruchte Taiwan, welches auch einer der wichtigsten Standorte für die Fertigung von Elektronikprodukten und Komponenten ist, macht im Kampf gegen versuchten Technologiediebstahl durch chinesische Firmen ernst. Jetzt hat man die Chefin eines der wichtigsten Apple-Partner angeklagt.

Chinesische Firmen dürfen nicht ohne Genehmigung in Taiwan arbeiten

Taiwanesische Ermittler haben laut Bloomberg nach eigenen Angaben Anklage gegen die Chefin der Firma Luxshare Precision Industry erhoben. Hintergrund ist der Vorwurf, dass Luxshare ein Unternehmen aus Taiwan mithilfe einer Art Briefkastenfirma aufgekauft hat, um sich so Zugriff auf dessen Technologien zu verschaffen. Die so erlangten Geschäftsgeheimnisse seien dann natürlich umgehend auf das chinesische Festland gewandert, heißt es weiter.Der Vorfall ist offenbar schon lange her. So gehen die Behörden Taiwans davon aus, dass die Chefin von Luxshare bereits 2012 die Übernahme der Firma Speed Tech Corp. unter Zuhilfenahme einer Scheinfirma mit Sitz in Hongkong in Auftrag gab. Nach taiwanischem Recht dürfen Firmen mit Hauptsitz in China eigentlich nicht in Taiwan geschäftlich aktiv werden, wenn keine entsprechende Genehmigung der Behörden des Landes vorliegt.Luxshare ist seit einigen Jahren einer der Vertragsfertiger von Apple und konnte so immer mehr Aufträge des US-Computerkonzerns an Land ziehen. Nachdem Luxshare zunächst vor allem Airpods für Apple in China produziert hatte, laufen mittlerweile auch iPhones in den Werken des chinesischen Unternehmens vom Band. Zwar ist der taiwanische Konzern Hon Hai (besser bekannt als Foxconn) noch immer der wichtigste Vertragsfertiger von Apple, doch Firmen wie Luxshare konnten sich in den letzten Jahren immer größere Anteile am großen "Apple-Kuchen" erkämpfen.Dass ihnen dies möglich war, führen die Taiwaner - meist nicht ohne Grund - auch darauf zurück, dass sich chinesische Firmen ohne Skrupel Zugriff auf Technologien und Informationen ausländischer Unternehmen verschaffen, um sich selbst Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten.