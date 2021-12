FritzOS 7.30: Erstes Update für den neuen Wi-Fi-6-FritzRepeater

AVM schickt bereits für die neue Version des Repeaters 1200 AX ein erstes Update auf den Weg. Die ersten Geräte sollten bereits ausgeliefert und bei den Nutzern angekommen sein. Das Update verbessert unter anderem die die Interoperabiltiät mit WLAN-Routern.

Online-Update starten

FritzOS 7.30 für FritzWLAN 1200 AX

Verbesserung - Interoperabiltiät mit WLAN-Routern anderer Hersteller verbessert

Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Stabilität erhöht

FritzRepeater 1200 AX im Überblick: WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3000 MBit/s (je 2x2 Wi-Fi 6)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Unterstützt WLAN Mesh für ein nahtloses und stabiles Heimnetz

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box und spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Kompakte Bauweise, nicht größer als eine Steckdose (HxBxT: 80 x 80 x 38 mm; 101g)

Stromsparend im Betrieb und im Ruhezustand

Verfügbar im November zum Preis von 89 Euro (UVP)

Das hat der Internetspezialist AVM bekanntgegeben. Derzeit geht es Schlag auf Schlag bei AVM, täglich werden neue Aktualisierungen herausgebracht. Dazu gehört nun auch ein erstes Update für den im Oktober vorgestellten Wi-Fi-6-fähige FritzWLAN 1200 AX. Es handelt sich dabei um ein reines Wartungsupdate, bringt also keine neue Funktionen sondern nur Verbesserungen. Dabei wurde unter anderem die Interoperabiltiät mit WLAN-Routern anderer Hersteller verbessert. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende des Beitrags. Informationen zu sicherheitsrelevanten Änderungen gibt es aktuell nicht.Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern des neuen Repeaters dringend empfohlen.Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man "fritz.box", "fritz.powerline" oder "fritz.repeater" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen.AVM schreibt aber, dass sie grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisieren und daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchgeführt werden sollten.