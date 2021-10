FritzRepeater 1200 AX startet: Quad-Antenne, WiFi 6, bis 3 GBit/s

AVM hat mal wieder neue Hardware im Programm, die auch mit neuen Standards daherkommt. Mit dem FritzRepeater 1200 AX geht ein weiterer Netz-Erweiterungs-Stecker mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6 an den Start. Das Maximaltempo: bis zu 3000 MBit/s.

Um das Mesh zu spannen, gibt es jetzt einen neuen Helfer

LAN-Port an Bord

WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3000 MBit/s (je 2x2 Wi-Fi 6)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Unterstützt WLAN Mesh für ein nahtloses und stabiles Heimnetz

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box und spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Kompakte Bauweise, nicht größer als eine Steckdose (HxBxT: 80 x 80 x 38 mm; 101g)

Stromsparend im Betrieb und im Ruhezustand

Verfügbar im November zum Preis von 89 Euro (UVP)

Je nach Aufbau der Räumlichkeiten kann ein vernünftiges Netzwerk nur mit Repeatern auch in die letzte Ecke gebracht werden. Genau für ein solches Szenario bietet AVM jetzt ein neues Produkt, das Support für Wi-Fi 6 mitbringt. Wie das Unternehmen in der Ankündigung des FritzRepeater 1200 AX betont, kann der neue Standard neben höheren Datenraten auch für eine deutlich effizientere Aufteilung der verfügbaren Bandbreite sorgen, was wiederum auch älteren Geräte zugute kommen kann. "Mit je zwei Antennen für das 2,4- und 5 GHz-Band erreicht er ein Tempo von bis zu 3000 MBit/s", so AVM zu den Spitzenwerten.Eine der wichtigsten Eigenschaften bleibt aber auch bei diesem Modell, dass Nutzer ihr bestehendes Netzwerk aus Fritz-Geräten mit einem Tastendruck erweitern können. Der FritzRepeater 1200 AX wird wie gewohnt ins Mesh-Netzwerk eingebunden und kann ab dann ohne weitere Einstellung an Endgeräten als Zugangspunkt genutzt werden. Endgeräte, die per WLAN zugreifen, verbinden sich in Mesh-Netzwerken von AVM ohne Übergang stets mit den Anschlusspunkten, die am jeweiligen Ort in der Wohnung die besten Verbindungen ermöglichen.Neben WLAN kann der Repeater auch noch einen Gigabit-LAN-Port bereitstellen, an dem netzwerkfähige Geräte wie Computer, Smart TV oder Spielekonsole auch direkt Anschluss finden können. Die auf die eigenen vier Wände optimierte Positionierung des Repeaters soll mit der FritzApp WLAN einfacher gefunden werden können. Der FritzRepeater 1200 AX soll im November im Handel landen, die Preisempfehlung liegt bei 89 Euro.