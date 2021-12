FritzBox 6591: Vodafone-Kunden erhalten Update auf FritzOS 7.29

Nur einen Monat nach der offiziellen Vorstellung beginnt Vodafone mit der Verteilung von FritzOS 7.29 für die FritzBox 6591 Cable . Viele Kunden im Kabelnetz erhalten ab sofort das Update mit einer Vielzahl von Verbesserungen in den Bereichen Internet, WLAN und Telefonie.

AVM Fritz!Box 6591 Cable: Verbesserungen mit Fritz!OS 7.28 und 7.29

Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Verbesserung - Stabilität verbessert

Behoben - Korrektur für Energiesparoption Target Wake Time (TWT)

Verbesserung Stabilität angehoben

Behoben - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Verbesserung - Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Behoben - Kompatibilität mit MacOS 12.0 "Monterey" verbessert

Behoben - Kompatibilität mit einigen alten Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Behoben - Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) hergestellt werden

Der oft in die Kritik geratene Validierungsprozess neuer FritzOS-Versionen scheint bei Vodafone an Fahrt aufgenommen zu haben. Zwischen der ersten Ankündigung seitens AVM, die ihre Firmware für freie Router direkt anbieten, und der Auslieferung an Vodafone-Kunden lag im Fall von FritzOS 7.29 nur knapp ein Monat. Anfang Dezember berichteten bereits vereinzelt ehemalige Unitymedia-Nutzer aus dem Westen Deutschlands von einer Aktualisierung. Jetzt scheint der Kabelnetzbetreiber das Update auszuweiten.Wie wir an unserer eigenen FritzBox 6591 Cable in der Nacht auf Mittwoch feststellen konnten, erreicht Fritz!OS 7.29 auch die östlichen Regionen und somit das ehemalige Gebiet von Kabel Deutschland. Während das Update in unserem Fall über Nacht eingespielt wurde, kann ein Neustart des WLAN-Routers bzw. eine mehrminütige Trennung vom Strom helfen, die Aktualisierung seitens Vodafone anzustoßen. Da für die meisten Besitzer der FritzBox 6591 Cable ein Upgrade von FritzOS 7.27 auf die Version 7.29 erfolgt, sind sämtliche Neuerungen des von Vodafone übersprungenen FritzOS 7.28 ebenfalls enthalten.Unter anderem wurde die Kompatibilität zum neuen MacOS 12.0 Monterey sowie älteren USB-Geräten verbessert. Ebenso zeigen die Patch Notes Stabilitätsverbesserungen in den Bereichen WLAN und System. Weiterhin konnte AVM Probleme mit der Netzlaufwerkverbindung (SMB) und einer eingeschränkten IPv6-Telefonie ausmerzen. Im gleichen Atemzug wurde die Interoperabilität bei verschlüsselten Telefonaten verbessert, die ebenso weniger anfällig gegen Verbindungsverluste sein sollen. Nachfolgend findet ihr den vollständigen Changelog.