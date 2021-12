Gleich zwei Krypto-Plattformen verloren Millionen-Werte an Angreifer

In den letzten Tagen haben gleich mehrere Nutzer, die Geld in Kryptowerte investierten, ordentliche Verluste gemacht. Denn gleich zwei Plattformen vermeldeten, dass Angreifer einen Teil der dort verwalteten Beträge gestohlen hätten.

BadgerDAO von Skript ausgetrickst

Am Wochenende räumte die Handelsplattform BitMart ein, dass Angreifer die Sicherheitssysteme überwunden hätten. Den Betreibern der Seite fiel der Vorfall selbst allerdings nicht direkt auf. Sie wurden erst vom Secrutiy-Unternehmen Peckshield darauf aufmerksam gemacht, dass ungewöhnliche Mengen an Transaktionen abflossen.BitMart bezifferte den Verlust nach ersten Analysen auf rund 150 Millionen Dollar. Peckshield ging hier aber direkt von einem größeren Betrag aus. Denn man verzeichnete allein Ethereum-Transaktionen mit einem Wert von rund 100 Millionen Dollar, hinzu sollen noch einmal 96 Millionen Dollar an Werten aus der Binance Smart Chain abgeflossen sein, darüber hinaus auch noch 20 Token anderer Systeme.Allerdings blieb BitMart nicht die einzige Plattform mit ordentlichen Verlusten. Auch auf der Finanzplattform BadgerDAO sollen größere Werte abhanden gekommen sein. Hier geht es um insgesamt rund 120 Millionen Dollar. Den größten Anteil soll daran eine einzelne Transaktion von 896 Bitcoin haben, was aktuell rund 43 Millionen Dollar entspräche.Nach Angaben der Betreiber von Badger soll der Angriff hier über ein Skript erfolgt sein, das jemand in die Benutzeroberfläche der Webseite einschleuste. Wenn User hier nun eine Transaktion auslösten, wurde die Empfänger-Adresse im Eingabe-Formular schlicht durch die Adresse der Angreifer ausgetauscht und auch die Transaktions-Übersicht so manipuliert, dass dies dem Betrachter nicht auffiel. Das Skript soll erstmals am 10. November aktiv gewesen sein. Es lief aber nicht durchgängig - um eine vorschnelle Entdeckung zu vermeiden, schaltete es sich nur in einigen Zeitabständen kurzzeitig ein.