Apple Watch Series 7: Geleakte Bilder bestätigen das neue Flat-Design

Die Apple Watch Series 7 zeigt Kante. Das neue Design der im Herbst erwarteten Smartwatch ist jetzt auf weiteren CAD-Renderings zu sehen. Die geleakten Bilder deuten erneut auf eine optische Frischzellenkur mit schmalen Displayrahmen und einem iPhone 12-Look hin.

Logisches Design-Upgrade und mögliche Farbvielfalt

Jon Prosser

Aller Voraussicht nach wird der kalifornische Hersteller in den kommenden Wochen neben der neuen iPhone 13-Reihe samt Pro- und Max-Ablegern die Apple Watch Series 7 vorstellen. Analysten gehen davon aus, dass eine virtuelle Keynote für Mitte September angesetzt werden dürfte. Vorab scheint der englischsprachige Blog 91mobiles an weiteres Bildmaterial des Wearables gekommen zu sein, welches neue 3D-Renderings zeigt, die wiederum auf geleakten CAD-Zeichnungen basieren sollen.Sie bestätigen das bereits im Mai durchgesickerte Design , das auf ersten Bildern des oft gut informierten Leakers Jon Prosser zu sehen war. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Apple Watch Series 7 optisch an die iPhone- und iPad-Familie annähert, wird somit als besonders hoch eingestuft. Das so genannte "Flat Edge Design" soll unter anderem schmalere Bildschirmränder ermöglichen und allgemein frischen Wind in die seit mehreren Jahren nahezu unveränderte Optik der Apple-Smartwatches bringen.Markante Züge wie die digitale Krone (engl. Digital Crown), der personalisierbare Menü-Button und die Funktionsweise der wechselbaren Armbänder sollen auch den neuen Bildern zufolge erhalten bleiben. Die linksseitig positionierten Aussparungen der Lautsprecher scheint Apple jedoch vergrößern zu wollen. Vermutet wird zudem, dass sich Apple mit der Watch Series 7 auch farblich breiter aufstellen möchte. Pastelltöne in Violett, Grün, Gelb und Orange - ähnlich dem aktuellen iMac-Lineup - wären durchaus denkbar.Ein Großteil der Apple Watch-Neuerungen dürfte allerdings auf das kommende watchOS 8-Update zurückzuführen sein. Die Highlights des Smartwatch-Betriebssystems haben wir für euch in einem separaten Artikel aufbereitet. Und wie immer gilt: Bis zur offiziellen Vorstellung der Series 7 sollten sämtliche Leaks mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.