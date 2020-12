Microsoft Surface Laptop Go: Das erste Firmwareupdate ist da

Erst Ende November hat Microsoft das neue Surface Laptop Go ins Ren­nen geschickt - jetzt bekommt das Einsteigergerät ein erstes Firmware-Update. Damit gibt es eine Reihe von Verbesserungen, das Update wird allen Nutzern empfohlen.

Folgende neue Updates stehen bereit:

ELAN Fingerabdruck - Biometrie - Version 3.15.12011.10134: Verbessert die Leistung des Windows Hello Fingerabdrucklesers

Surface System Telemetrie - Version 2.27.137.0: Erleichtert die Analyse von energie- und wärmebezogenen Daten

Surface - Firmware - Version 4.1.6.0: Verbessert die Touch-Stabilität

Surface - Firmware - Version 8.12.140.0: Verbessert die Systemstabilität

Microsoft

Die neue Firmware- und Treiber-Updates stehen den Besitzern des Surface Laptop Go ab sofort zur Verfügung. Es ist die erste Software-Aktualisierung, die Microsoft nach dem Verkaufsstart des neuen Geräts aus der Surface-Serie freigegeben hat. In den USA ist das Surface Laptop Go dabei seit Oktober, in Deutschland seit Ende November verfügbar.Interessant ist dabei, dass dieses erste Update im Grunde so spät erscheint. In der Regel veröffentlicht der Konzern immer kurz nach dem Marktstart neuer Geräte innerhalb weniger Tage ein erstes Bugfix-Update. Das war dieses mal allem Anschein nach nicht erforderlich.Nun rollt Microsoft das allererste Firmware-Update für das Surface Laptop Go aus, das einige Verbesserungen mit sich bringt. Konkret verbessert Microsoft die Leistung des Fingerabdrucklesers für Windows Hello in Modellen, die damit ausgestattet sind, neben anderen Dingen wie Telemetrie-Verbesserungen und eine allgemeine Verbesserung der Systemstabilität.Das Update wird allen Nutzern empfohlen und steht über die automatsiche Windows-Update-Funktion zur Verfügung. Hinweise auf weitere Fehlerbehebungen gibt es derzeit nicht.Das Surface Laptop Go gibt es in den Farben Platin, Sandstein und Eisblau. Im Microsoft-Store ist von einer Lieferzeit zwischen zwei und drei Werktagen die Rede. Je nach Ausstattung zahlt man derzeit zwischen 613 und 974 Euro, dazu gibt es Bundles mit weiterem Zubehör und Software-Angeboten