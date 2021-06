Apple will mögliches Stalken per AirTags entschärfen - mit Android-App

Apple hat seine AirTags im April enthüllt, diese sollen das Wiederfinden von Gegenständen wie Schlüsseln erleichtern. Zwar versprach Apple, dass Missbrauch nicht möglich sei, doch die Realität sieht anders aus. Nun bessert der Konzern nach, u. a. über eine Android-App

App soll Schnüffel-AirTags aufspüren

Bereits bei der Vorstellung der AirTags fragten sich viele, ob die für Schlüsselanhänger und Co. gedachten Tracker eingesetzt werden können, um jemanden zu stalken bzw. nachzuspionieren, ohne das die Person das merkt (Stichwort: fremdgehende Ehepartner). Apple beteuerte zwar, dass man daran natürlich gedacht habe, doch schnell fanden Journalisten und Sicherheitsforscher Wege, die Apple-Maßnahmen auszuhebeln.Nun reagiert der kalifornische Konzern: Denn wie Cnet berichtet, hat Apple nun Maßnahmen angekündigt, wie man den Missbrauch von AirTags verhindern bzw. eindämmen will. Einerseits wird die Zeit verkürzt, nach der Nutzer gewarnt werden, dass deren AirTags von ihnen getrennt worden sind. Bisher war das erst nach drei Tagen der Fall, künftig wird bereits nach acht bis 24 Stunden ein Warnton abgespielt.Die in Bezug auf unerwünschtes Tracking bedeutendere Ankündigung betrifft eine neue Android-App, die Apple entwickelt. Diese soll AirTags oder für Find My-Netzwerke freigeschaltete Geräte entdecken können. Ein ähnliches System hat Apple bereits bei seinen eigenen Geräten integriert (dieses funktioniert allerdings nur dann, wenn man eine neue Software-Version installiert hat).Die künftige Android-App, die im Verlauf dieses Jahres kommen soll, wird wie das iPhone die Nutzer warnen, wenn sich ein unbekanntes AirTag über einen längeren Zeitraum mit ihnen mitbewegt. In der Praxis wird das vermutlich bedeuten, dass all jene, die den Verdacht haben, getrackt zu werden, sich die Android-App installieren können - ob das viele proaktiv machen werden, ist fraglich.Ob diese Maßnahmen Missbrauch tatsächlich verhindern oder zumindest eindämmen können, sei dahingestellt. Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass das Kritiker des Systems besänftigen wird.