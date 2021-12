Telekom in Geberlaune: Magenta TV gibt es im Dezember kostenlos

Die Deutsche Telekom zeigt sich im Dezember spendabel. Nicht nur liefert man 100 GB Datenvolumen an Mobilfunk-Kunden aus, Besitzer eines DSL-Internet-Vertrags erhalten zudem den Streaming-Dienst Magenta TV mit über 50 HD-Sendern und Mediathek einen Monat kostenlos.

Deutsche Telekom erklärt: Das ist Magenta TV

Gute Gelegenheit für die jüngsten Folgen von The Handmaid's Tale

Telekom

Ab sofort können alle Kunden mit einem aktiven Festnetz-Vertrag samt Internet-Anschluss der Telekom (DSL) den Gratismonat für Magenta TV in Anspruch nehmen. Benötigt wird dafür lediglich die "MeinMagenta"-App für Apple iOS oder Google Android , um das Geschenk des Netzbetreibers nach dem Login mit den eigenen Kundendaten zu aktivieren. Der Zugang endet automatisch nach einem Monat. Es bedarf keiner Kündigung und auch eine Verlängerung ist nicht vorgesehen. Bestandskunden, die bereits Magenta TV beziehen, können nicht zum einmonatigen Gratis-Tarif wechseln.Magenta TV selbst bietet Zugriff auf 50 HD-Sender und die so genannte Megathek. Die passende App ist dabei für viele Endgeräte erhältlich, darunter alle gängigen Android-Smartphones und iPhones , Tablets, Set-Top-Boxen (z.B. Apple TV 4K oder Amazon Fire TV Stick) und moderne Smart-TVs. Ähnlich wie Netflix, Disney+ und Prime Video sichert sich die Telekom diverse Filme und Serien exklusiv. Dazu gehören zum Beispiel die vierte Staffel von The Handmaid's Tale, The North Water, Chapelwaite, Godfather of Harlem und mehr.Wer bisher noch keinen Grund sah, sich kostenpflichtig für Magenta TV zu entscheiden, kann das Telekom-Programm so im Laufe des Dezembers zumindest unverbindlich testen. Innerhalb der "MeinMagenta"-App ist der Gutschein für den Gratismonat bis zum 31. Dezember 2021 einlösbar. Wer durch einen Internet-Vertrag der Telekom für das Angebot qualifiziert ist, dieses aber noch nicht sehen kann, sollte Geduld mitbringen. Es könnte einige Tage dauern, eh der erste Ansturm bewältigt wurde. Detaillierte Informationen erhält man auf einer passende Hilfe-Webseite