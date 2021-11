Frühe Weihnacht: Telekom-Kunden können 100 GB-Geschenk abholen

Fast alle Telekom-Kunden können sich auch in diesem Jahr über eine Weihnachtsaktion ihres Anbieters freuen. Pünktlich zu den herannahenden Festtagen liegen 100 GB kostenloses Datenvolumen unter dem Sendemast, äh, Weihnachtsbaum. So gibt es das Datengeschenk.

Für fast alle Telekom-Kunden bringt der Dezember 100 GB

Verbrauchen bis zum Jahresende

Alle Preise, Details und Optionen im Überblick

Man könnte es fast schon als magentafarbene Weihnachtstradition bezeichnen: Wie im letzten Jahr stellt die Telekom pünktlich zum Start in den Advent ein großzügiges Datengeschenk bereit, das fast alle Kunden nutzen können. Erfreuliche Anpassung: Das kann man in diesem Jahr bereits zum 1. Dezember auspacken und nicht erst, wie 2020, zu Nikolaus - so die Informationen von Inside Digital , wie vorausgegangene Meldungen des Portals MyDealz bestätigen.Die Bedingungen der Aktion sind dabei wieder denen der Vorjahres-Aktion recht ähnlich: Jeder Privat- und Geschäftskunde der Telekom, der einen Vertrag oder ein Prepaid-Angebot nicht älter als zehn Jahre nutzt, kann das gratis Datenvolumen abrufen. Provider-Verträge wie von Mobilcom-Debitel oder der Eigenmarke Congstar bleiben hier also außen vor.Bei Privatkunden führt der Weg zur Buchung des kostenlosen Datenvolumens ab dem 1. Dezember über die MeinMagenta-App der Telekom. Geschäftskunden müssen dagegen ab dem Stichtag die Webseite pass.telekom.de ansteuern, die nur im Mobilfunknetz des Anbieters aufrufbar ist. Im letzten Jahr war auch die Buchung über SMS möglich, hier liefern wir ein Update, falls diese Möglichkeit auch in diesem Jahr gegeben sein sollte.Die Buchung des Datengeschenkes ist prinzipiell über den gesamten Dezember möglich, mit dem Verbrauch darf man sich dann aber nicht allzulange Zeit lassen. Am 31. Dezember 2021 verfällt nicht genutztes Datenvolumen aus der Aktion vollständig. Innerhalb des Zeitraums wird erst das Gratis-Kontingent verbraucht, bevor die normalen Tarifkonditionen greifen. Bei Family Card oder CombiCard kann der Hauptinhaber das Geschenk aktivieren und dann auf Mitnutzer verteilen.