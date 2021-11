Telekom baut mit Partner noch einmal 4 Mio. Glasfaser-Anschlüsse mehr

Die Deutsche Telekom will den Ausbau von Glasfaser-Anbindungen in der nächsten Zeit noch einmal zusätzlich beschleunigen. Gemeinsam mit einem Investor wird ein Joint Venture in Stellung gebracht, dass den ländlichen Raum ins Visier nehmen soll.

Start schon nächstes Jahr

Wie der Konzern heute mitteilte, wird man zukünftig 50 Prozent an der Ausbaugesellschaft GlasfaserPlus halten. Die andere Hälfte gehört dem IFM Global Infrastructure Fund. Gemeinsam wollen die Partner über das Joint Venture bis 2028 vier Millionen zusätzliche FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home) im ländlichen Raum installieren.Seitens der Telekom betont man dabei, dass es sich dabei um zusätzliche Anschlüsse handelt, die in der konzerneigenen Planung von 10 Millionen Glasfaser-Anbindungen bis zum Jahr 2024 noch nicht enthalten sind. GlasfaserPlus wird vorbehaltlich der ausstehenden Genehmigung ab 2022 Glasfasernetze ausbauen und sich dabei auch an staatlichen Förderausschreibungen beteiligen. Das entstehende Netz wird der Telekom wie auch ihren Wettbewerbern diskriminierungsfrei und zu wirtschaftlichen Bedingungen geöffnet werden, hieß es.Das Gemeinschaftsunternehmen wird seinen Sitz im Großraum Köln haben und ausschließlich die Infrastruktur betreiben. Verbraucher können bei der Firma also keine Anschlüsse oder Tarife buchen, sondern müssen hierfür auf einen der Provider zurückgreifen, die Bitstream-Zugänge angemietet haben. Im kommenden Jahr will GlasfaserPlus über 100.000 FTTH-Anschlüsse bauen, um 2023 das Volumen auf knapp 500.000 Anschlüsse zu erhöhen. Wo genau es losgehen soll, ist noch nicht geklärt.Die Telekom hat inzwischen auch begonnen, beschleunigt Glasfaser-Anbindungen auszubauen. Im laufenden Jahr sollen 1,2 Millionen FTTH-Anschlüsse entstehen. Bis 2024 will die Deutsche Telekom ihr erstes Etappenziel von zehn Millionen Anschlüssen erreichen. Anschließend sollen rund 2,5 Millionen pro Jahr dazukommen, bis irgendwann eine flächendeckende Versorgung erreicht ist.