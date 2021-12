Deutsche Telekom hat über tausend Mobilfunk-Anlagen neu aufgerüstet

Kurz vor dem Jahreswechsel haben die Techniker der Deutschen Telekom noch einmal aufgedreht. Binnen der vergangenen zwölf Wochen seien 756 Mobilfunkstandorte auf 5G-Technologien aufgerüstet worden, teilte das Unternehmen mit.

5G mit hohem Anteil

Aber auch für Nutzer, die hauptsächlich LTE benötigen, sollte sich die Versorgung in vielen Regionen weiter verbessert haben. Die genannten 5G-Standorte bringen durch das Dynamic Spektrum Sharing (DSS) stets auch eine mindestens ebenso gute LTE-Abdeckung mit. Aber auch darüber hinaus werden die Anlagen des 4G-Netzes nicht vernachlässigt, wie es hieß.So sind im genannten Zeitraum auch an 478 Standorten zusätzliche LTE-Kapazitäten geschaffen worden. Außerdem wurden 96 komplett neue LTE-Standorte gebaut, die bisher noch weitgehend unversorgte Landstriche nun mit schnellen Datenverbindungen versorgen. Dadurch soll die Abdeckung der LTE-Infrastruktur inzwischen bei 99 Prozent der deutschen Haushalte liegen.Und auch der 5G-Empfang sei mittlerweile eher die Regel: 87 Prozent der Haushalte werden von den jetzt aktiven Anlagen schon erreicht. "Aktuell funken mehr als 32.000 Standorte im Netz der Telekom. Zusätzlich nehmen wir jährlich mehr als 1500 neue Standorte in Betrieb. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom", sagte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland.Allerdings gibt die Abdeckung nach Haushalten nur ein eingeschränktes Bild der tatsächlichen Netzabdeckung. Denn insbesondere unterwegs, wo man ausschließlich auf Mobilfunkverbindungen zurückgreifen kann, stößt man immer wieder einmal auf große Lücken und hat dann entsprechende Probleme, wenn es beispielsweise darum geht, bei Fahrradtouren eine neue Route oder die nächstgelegene geöffnete Gaststätte mit dem Smartphone zu finden.