Microsoft bietet in Teams jetzt sichere Gesprächsverbindungen an

Die Nutzer der Kommunikationsplattform Teams können jetzt auch über sichere Verbindungen miteinander telefonieren. Microsoft bestätigte, dass direkte Verbindungen nun mit einer Ende-zu-Ende-Kryptographie ausgestattet wurden.

Andere Funktionen fallen weg

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent

Das entsprechende Feature wurde bereits vor längerer Zeit angekündigt und seit Oktober in einer Preview-Version getestet. Jetzt steht es den Nutzern der Plattform in einer ersten finalen Version zur Verfügung. Um die Funktion nutzen zu können, muss Teams auf die aktuellste Version aktualisiert werden, was der Client aber von sich aus anbieten sollte.In Unternehmensnetzen ist es außerdem nötig, dass das Feature auch durch die Administratoren freigegeben wird. Wie Teams-Produktmanager John Gruszczyk berichtete, ist dies allerdings nahezu schon ein Selbstläufer. Viele Großkunden aus diversen Bereichen würden die Funktionalität für ihre Mitarbeiter umgehend anschalten, da sie schon länger auf den Zugewinn an Sicherheit gewartet haben.Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann von den Nutzern dann bei Audio- und Video-Telefonaten mit einem einzelnen Gegenüber aktiviert werden. Die Verbindung ist damit dann weitgehend abhörsicher. Das gewährleistet dann beispielsweise auch eine vertrauliche Kommunikation mit Kunden, bei der beispielsweise sensible Informationen und Geschäftsgeheimnisse besprochen werden.Wer allerdings die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anschaltet, muss auf verschiedene andere Funktionen verzichten, die normalerweise für Gespräche zur Verfügung stehen. So deaktiviert Teams beispielsweise die Aufnahme-Funktion, da diese die Sicherheit der Kommunikation letztlich unterlaufen würde. Auch eine Live-Transkiption ist nicht möglich. Des Weiteren kann die Verbindung nicht auf mehrere Gesprächspartner erweitert werden, denn Gruppen-Features sind aufgrund der Architektur des Verschlüsselungs-Verfahrens nur schwer umsetzbar.