Microsoft bringt Github nach massiven Problemen wieder online

Die Entwickler-Plattform Github war für mehrere Stunden komplett offline - erst nach einer Downtime von über zwei Stunden konnte Microsoft gegensteuern und den Dienst wieder online bringen. Was diese massive Störung verursacht hat, ist bisher unklar.

Immer neue Probleme, doch Microsoft hat den Fehler gefunden

In den USA laufen an diesem Wochenende viele Dienste nur mit einer Notbesetzung, denn es wird Thanksgiving gefeiert. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt meldet Github nun massive Probleme. Entwickler hatten zunächst gemeldet, dass sie nicht auf ihre Projekte zugreifen können, dann war auch der Zugang zur Website gestört. Microsoft untersuchte eine Reihe von Problemen, die GitHub-Aktionen, API-Anfragen, Codespaces, Git-Operationen, Issues, GitHub-Pakete, GitHub-Seiten, Pull-Anfragen und Webhooks betrafen. Im Grunde war die Plattform zeitweise unbenutzbar.Die Probleme begannen am 27. November, als Microsoft um 20:43 Uhr UTC ein Update auf der GitHub-Statusseite veröffentlichte und darauf hinwies, dass es "Berichte über Leistungseinbußen bei GitHub-Aktionen untersucht". Kurz darauf folgte die Meldung der Untersuchung der verschlechterten Verfügbarkeit von Pull Requests, GitHub Packages, API Requests und mehr. Auf der Seite AlleStörungen.de zeigte sich die Störung in der Nacht zum Sonntag deutlich.Im Laufe der nächsten zwei Stunden tauchten immer mehr Probleme auf. Um 22:59 UTC gab das Unternehmen dann bekannt: "Wir haben die Ursache des Problems identifiziert und arbeiten an der Behebung des Problems."Kurze Zeit später hieß es dann: "Dieser Vorfall wurde behoben". Was die Ursache für die schwerwiegende Störung war, wurde bislang noch nicht gemeldet. So wie es derzeit aussieht, sind aber alle Funktionen wieder gewohnt nutzbar.