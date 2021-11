GoDaddy: Angreifer holen sich Passwörter und Keys von 1,2 Mio. Kunden

Einer der weltweit größten Webhoster hat die persönlichen Daten von Millionen Kunden verloren. Angreifern sei es gelungen, Zugang zu den Informationen von über 1,2 Millionen Nutzern der Dienstleistungen des Unternehmens zu bekommen.

Behörden sind informiert

Wie die Firma gestern in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte, habe man in der vergangenen Woche verdächtige Aktivitäten auf den eigenen Systemen festgestellt. Am 17. November war dann klar, was genau geschehen ist. Laut den eigenen Analysen hätten die Angreifer zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als zwei Monate Zugang zu den Systemen des Webhosters gehabt.Von dem Datendiebstahl sind Kunden betroffen, die das Wordpress-Hosting des Anbieters nutzen. Insgesamt seien hier die genannten mehr als 1,2 Millionen Datensätze bestehend aus E-Mail-Adressen und Kundennummern abhanden gekommen. Weiterhin konnten die Angreifer das erste Admin-Passwort einsehen, das nach dem Einrichten eines Accounts automatisch verschickt wird. Wer dieses nie geändert hat, könnte weitergehende Probleme auf seinem Webauftritt bekommen.Teilweise seien darüber hinaus auch Zugangsdaten zu FTP-Verbindungen abhanden gekommen, hier wurden dann neue Login-Informationen an die Nutzer verschickt. Weiterhin kamen teils auch private SSL-Schlüssel abhanden, die GoDaddy-Admins arbeiten in diesen Fällen daran, dass den Betroffenen neue Zertifikate ausgestellt und entsprechende Informationen zugestellt werden.Seitens des Hosters wurden darüber hinaus die zuständigen Strafverfolgungsbehörden über den Vorfall informiert. Auch ein Unternehmen, das sich auf IT-Forensik spezialisiert hat, zog man bereits hinzu, um die Details des Vorfalls aufzuarbeiten. Das wird insbesondere auch die Frage betreffen, ob die Angreifer sich bereits Zugang zu den Wordpress-Instanzen von Kunden verschafft haben, den man mit den jetzt ergriffenen Maßnahmen noch nicht eingedämmt bekommen hat.