Tesla-Fail: Fahrzeuge ließen sich durch Server-Probleme nicht öffnen

Bei Tesla gibt es wie es allen Anschein nach derzeit weltweit Server-Probleme. Es ist zu einem Ausfall gekommen, der weitreichende Fehler verursachte. Bemerkt hatten das Fahrer, die ihre Autos plötzlich nicht mehr per App öffnen konnten.

"500 Server Error" - keine Verbindung möglich

"Erhöhtes Ausmaß an Netzwerkverkehr"

Wie nun das Online-Magazin Electrek berichtet , konnten zeitweise Tesla-Fahrer weltweit ihr Fahrzeug nicht mehr entriegeln oder allgemein über die App kommunizieren, weil Server des Unternehmens ausgefallen sind. Zunächst gab es Meldungen betroffener Nutzer, die sich in Foren und in den sozialen Medien über den Fehler austauschten. Diese Probleme zeigten sich rund um den Globus, Betroffene meldeten sich aus den USA, Südkorea, Australien und Europa mit ähnlichen Problemen.Bei vielen wurde dabei in der App ein "500 Server Error" angezeigt. Dieser Ausfall hinderte die Besitzer daran, wichtige Funktionen der App zu nutzen. Es gab dadurch auch falsche Standortinformationen der Fahrzeuge, heißt es. Electrek vermutete anhand der Berichte, dass Besitzer eines Model 3 oder eines Model Y häufiger Probleme hatten, als Besitzer mit einem Model S oder mit einem Model X. Elon Musk selbst hatte sich daraufhin auf Twitter eingeschaltet. Einige Tesla-Besitzer hatten ihn direkt angeschrieben und um Antwort gebeten. Vor allem für all jene Nutzer, die sich auf die App als Schlüssel verlassen, war es ein drängendes Problem. Musk versprach, die Angelegenheit zu prüfen.Etwas später twitterte Musk, dass ein versehentliches "erhöhtes Ausmaß an Netzwerkverkehr" den Ausfall verursacht hat und dass die Server wieder online gehen. Das zu Grunde liegende Problem sei behoben, die Funktion nun wieder hergestellt. Es ist aber immer noch unklar, was genau passiert ist, also warum es zu den vermehrten Netzwerkverkehr kam, was dann die Server in die Knie gingen ließ.